«Украина полностью беззащитна: Зеленский вынужден прикрывать только Киев» – норвежский эксперт

Максим Столяров.  
14.07.2025 18:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


У Украины недостаточно ПВО для прикрытия всех своих городов, поэтому Владимир Зеленский как мог защитил только Киев.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics» заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины недостаточно ПВО для прикрытия всех своих городов, поэтому Владимир Зеленский как мог...

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«Да, сейчас Украина находится в очень сложном положении, потому что у них, с одной стороны, нет достаточного количества систем противоракетной обороны. Они не могут разместить их по всей стране, чтобы защитить все критически важные объекты. И у них заканчиваются перехватчики «Пэтриот».

И, конечно, ситуация усугубляется недавним прекращением поставок помощи Украине со стороны США, в том числе ракет для «Пэтриот», – сказал Хоффман.

«И что делает Украина не по своей воле, а потому что вынуждена это делать, так это расставлять приоритеты. Какие цели я обязательно должен защищать? Многие из них находятся в Киеве и его окрестностях. Так что Киев остаётся достаточно хорошо защищённым. Но есть и другие крупные населённые пункты, где просто нет средств противоракетной обороны.

Есть и другие проблемы, верно? Украине приходится выбирать между защитой передовых объектов и тыловых целей. Насколько я понимаю, они расставляют приоритеты, для защиты тыловых целей. Это делает передовые подразделения и дорогостоящее оборудование уязвимыми для российских ударов баллистическими ракетами малой дальности по военным целям прямо на передовой», – рассуждал эксперт.

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