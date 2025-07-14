«Украина полностью беззащитна: Зеленский вынужден прикрывать только Киев» – норвежский эксперт

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У Украины недостаточно ПВО для прикрытия всех своих городов, поэтому Владимир Зеленский как мог защитил только Киев.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics» заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, сейчас Украина находится в очень сложном положении, потому что у них, с одной стороны, нет достаточного количества систем противоракетной обороны. Они не могут разместить их по всей стране, чтобы защитить все критически важные объекты. И у них заканчиваются перехватчики «Пэтриот». И, конечно, ситуация усугубляется недавним прекращением поставок помощи Украине со стороны США, в том числе ракет для «Пэтриот», – сказал Хоффман.