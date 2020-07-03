Украина слямзила закон о медиа у гитлеровской Германии

03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Взаимодействие украинской власти с праворадикалами превращают Украину в Германию времен прихода к власти Адольфа Гитлера.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат от «ОПЗЖ», бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что как раз власть всё контролирует. На самом деле, радикалы выполняют те функции, которые не может выполнять официальная власть. Запугивать оппозицию, сеять в стране атмосферу хаоса и террора формально и официально власть не может, а вот когда это делают радикалы как бы самостоятельно, то мало кто задумывается о том, что радикалы действуют по заказу власти.

У меня нет никаких сомнений, что власть пользуется услугами радикалов, и мы потихонечку скатываемся в атмосферу, которая царила в фашистской Германии в 1933 году, когда к власти пришёл Адольф Гитлер и его НСДАП пользовалась услугами вот таких радикалов, которые в тот момент назывались отрядами СА – штурмовыми отрядами нацистской партии. Из этих отрядов потом были сформированы отряды СС», – заявил Кузьмин.

Кроме того, депутат добавил, что законопроект «О медиа», который вскоре вынесут на голосование в Верховную раду, в той редакции, в которой он его видел, полностью воспроизводит нацистский закон «О прессе» 1933 года.

«Закон, который был принят в нацистской Германии после прихода к власти Гитлера. Этим законом, его ещё называют законом о редакторах или законом о журналистах, регулировалось отношение между нацисткой властью и журналистами. Украинский закон полностью повторяет нацистский закон «О прессе». Ни о какой свободе слова речи там не идёт, этот закон направлен исключительно на подавление свободы слова, на подчинение журналистов действующей власти.

В нацистской Германии подчинили журналистов действующей власти, после чего нацистская пропаганда распространилась далеко за пределы Германии. В Украине власть пытается подчинить себе журналистское сообщество и всё медиапространство», – добавил экс-замгенпрокурора.

«Это очень опасно. Прецедент уже был. Сначала подчинили себе журналистов, потом подчинили себе общественное мнение, потом подчинили умы и настроения народа, развязали мировую войну, построили концлагеря и уничтожили 50 миллионов человек», – напомнил Кузьмин.