Украинцам дают свет по три часа в сутки

Ситуация в украинской энергетике продолжает ухудшаться. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цена электроэнергии на украинском рынке начинает превышать установленные государством параметры 4 гривны с копейками за киловатт. Она начинает достигать 7-9 гривен за киловатт. В этом причина того, что большинство украинцев сидят по 16-20 часов без света. Вчера мой знакомый из Киевской области писал, что за сутки имел 3 часа света. То есть он эти часа жил как-то похоже на человека», – сказал Бортник.

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«Пока у нас не будет ответов на эти вопросы – куда ушли деньги, есть ли экономические причины отсутствия электроэнергии, как государство готовилось к этому периоду. Пока не будет ответов на эти вопросы, бессмысленный любой диалог с государством и чиновниками, они всё равно нам не скажут правду.

Но та ситуация, которую мы имеем на рынке электроэнергии, в любом случае ненормальная, она не соответствует физическим параметрам нашей энергетической системы», – пожаловался эксперт.