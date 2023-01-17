Украинская энергосистема начала дробиться на части

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Украинские ТЭС еще могут производить электроэнергию, но российские удары повлияли на их способность передавать ее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, давая оценку работе украинской энергосистеме.

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«Электростанции, может, и продолжают работать, но передать электроэнергию они уже не могут. В результате единая система дробится на части. Усложняется передача электроэнергии из одного региона в другой. Например, докачать с запада страны до Киева уже нельзя. Сейчас мы видим, что уже и внутри регионов возникают сложности с перетоками: каждая область зависит от той генерации, которая у нее самой осталась», — сказал Юшков «Известиям».

В свою очередь аналитик Дмитрий Адамидов считает, что полностью украинская энергетика не восстановится.

«Независимая Украина не строила новые сетевые и генерирующие мощности, только ремонтировала советское наследие. Теперь выясняется, что часть необходимого оборудования вообще не производится, а часть производится только в России. Более того, для строительства и восстановления нужны опытные кадры, которых тоже уже нет», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что гипотетически есть два способа восстановить украинскую энергетику:

«Один — помириться и закупить необходимое у России. Понятно, что сейчас это нереально. Другой — фактически строить новую энергетику. И это тоже нереально — слишком дорого, долго и сложно для современной Украины».

По словам Адамидова, украинским энергетикам остается только латать еще функционирующие мощности.

«Этого хватит, чтобы обогревать и освещать жилые дома, но о работе промышленных предприятий, видимо, придется забыть», — резюмировал аналитик.