Выборы
//exit;
21.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Украинские чиновники не захотели говорить с Порошенко после провальных дебатов

После прошедших на НСК «Олимпийском» дебатов с Владимиром Зеленским, действующий президент Петр Порошенко не смог дозвониться до глав силовых ведомств и губернаторов – никто не брал трубку.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Забавная ситуация была после дебатов. Насколько мне говорят, Петр Порошенко, вернувшись вечером, начал набирать руководителей силовых структур, но ни до кого не дозвонился. На следующий день начал набирать губернаторов, понятное дело не он набирал, попадали на дежурных, дежурные говорили, что обязательно позвоним и передадим, но никто не ответил. Ответил только губернатор Винницкой области, куда Петр Порошенко и поехал на следующий день», – сказал Царев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть