Украинские чиновники не захотели говорить с Порошенко после провальных дебатов

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

После прошедших на НСК «Олимпийском» дебатов с Владимиром Зеленским, действующий президент Петр Порошенко не смог дозвониться до глав силовых ведомств и губернаторов – никто не брал трубку.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забавная ситуация была после дебатов. Насколько мне говорят, Петр Порошенко, вернувшись вечером, начал набирать руководителей силовых структур, но ни до кого не дозвонился. На следующий день начал набирать губернаторов, понятное дело не он набирал, попадали на дежурных, дежурные говорили, что обязательно позвоним и передадим, но никто не ответил. Ответил только губернатор Винницкой области, куда Петр Порошенко и поехал на следующий день», – сказал Царев.