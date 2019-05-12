Украинские националисты поставили ультиматум Зеленскому

12.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Партии Владимира Зеленского «Слуга народа» не удастся повторить успех на выборах в Верховную Раду, поскольку победа в ходе президентской кампании была обеспечена молчанием комика, избегавшего конкретики по идеологическим вопросам. В результате Зеленский смог собрать голоса противников Петра Порошенко как из числа украинских националистов, так и сторонников Русского мира. Однако после вступления в должность главы государства будет все иначе.

Об этом не без злорадства в эфире «5 канала» заявил директор Украинского института национальной памяти, националист Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партии «Слуга народа» ещё нет, это абсолютно виртуальный проект, который за несколько месяцев может растаять в силу того, как будет таять рейтинг Зеленского, который, в конце концов, будет вынужден делать какие-то заявления, делать какие-то шаги.

Секрет успеха Зеленского в молчании. «Молчание – золото» – это точно про него. Но эта прекрасная стратегия сработала на выборах, но не будет работать, когда он будет занимать должность. Потому что он буде вынужден делать какие-то конкретные шаги.

Его поддерживали самые разные люди – те, кто голосовал против Порошенко, или те, кто хотел сближения с Русским миром. Любой шаг Зеленского в ту или иную сторону будет раскалывать его электорат, он постепенно будет утрачивать поддержку», – сказал Вятрович.

Он дал понять, что националисты готовы обрушить критику на Зеленского в случае, если он предпримет шаги против недавно принятого Верховной Радой закона, исключающего русский язык из публичной сферы на Украине.

«Заявление, которые звучат сейчас ни о чём, как то заявление о языке: «государственный язык важен, но…». Всё, что сказано, не имеет никакого значения, или ты действительно понимаешь важность государственного языка и создания условий для его функционирования, а именно на это направлен этот закон, или не о чем говорить», – поставил ультиматум Вятрович.

Он призвал Зеленского публично присягнуть на верность националистам.

«Президент Украины должен быть символом страны, но как оно будет на самом деле – увидим. Мне кажется, что вновь избранный президент мог бы предпринять определённый шаг, который бы изменил его восприятие, публично извинившись за некоторые свои вещи, которые относятся к неудачным шуткам относительно украинской идентичности.

Речь идёт и о голодоморе, для меня шутки на эту тему – абсолютный моветон, неприемлемый ни в каком измерении и ни с какими объяснениями. Если он хочет показать себя как сильную политическую фигуру, то мог бы начать с этого, оградившись от своего артистического прошлого и показав, что как политик Зеленский будет другим», – добавил националист.

«Сфера национальной идентичности является мишенью для российских атак. Мы прекрасно понимаем, что Россия ведёт войну не столько за украинские территории, как за украинцев. Все эти истории с паспортом и так далее – то, что делает Путин, как раз показывает, что ему нужны не столько территории, сколько украинцы, строители Русского мира.

Если Зеленский позволит тут развернуть деятельность Русского мира, то очевидно, что его позиция будет восприниматься как пророссийская. В общем, я уверен, что как раз первые шаги Зеленского в контексте гуманитарной политики и покажут, верны ли наши опасения насчёт того, что он является пророссийским политиком или вообще ставленником Москвы», – резюмировал куратор фальсификации истории.