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Грузинский политолог Шота Апхаидзе рассказывает, что подопечные Владимира Зеленского в последнее время занимаются откровенными диверсиями, подстрекая к беспорядкам в Тбилиси. Это делается в рамках шантажа грузинской власти – синхронно с Вашингтоном и местной оппозицией-саакашистами идут попытки принудить официальный Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям.

Со стороны Украины процесс курирует Давид Арахамия – печально известный политик, являвшийся на переговоры с Россией в образе гопника в кепке. Ещё год назад Арахамия создал свою группу поддержки в Тбилиси – «Антикоррупционное движение Грузии». Лицами организации являются Лаша Парулава, Леван Хабейшвили и Васил Урушадзе. Все трое – близкие соратники Саакашвили. Что касается Хабейшвили, он претендует на пост нового председателя крупнейшей оппозиционной партии – как доверенное лицо Саакашвили. Арахамия уже потратил десятки миллионов долларов для финансирования этой организации.

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Леван Хабеишвили Лаша Парулава Васо Урушадзе

Американцы не могут простить премьеру Грузии отказ от открытия второго фронта. Ранее Иракли Гарибашвили заявил, что новый виток конфронтации с Москвой «лишь навредит стране и населению». Премьер указывал, что Тбилиси выразил солидарность и поддержку Киеву, но будет руководствоваться «национальными интересами».

За год своего существования «Антикоррупционное Движение» развило бурную деятельность в Грузии. Именно эта структура раздула громкий скандал вокруг того, что будто бы крупные грузинские бизнесмены Давид Якобашвили и Уча Мамацашвили используют территорию Грузии для транзита российских грузов (в частности, компании «Роснефть»), подпадающих под международные санкции.

И всего спустя двое суток были введены санкции в отношении нескольких родственников олигарха Бидзины Иванишвили, который считается «теневым» руководителем Грузии.

То есть, все заранее было подготовлено.

Как только в Кремле в знак доброй воли заговорили о восстановлении прямого авиасообщения между РФ и Грузией, председатель «Антикоррупционного Движения» Урушадзе на специальной пресс-конференции заявил, что оппозиция намерена сорвать возобновление рейсов – саакашисты готовы проводить масштабные акции, а новый пакет санкций от их западных хозяев последует мгновенно.

На самом деле, восстановление перелетов между РФ и Грузией – прежде всего, в интересах Тбилиси, а уже потом Москвы. Во-первых, в контексте развития туризма, экономики и, наконец, – это спасение для многотысячной грузинской диаспоры в РФ, которой приходится через третьи страны добираться до Грузии. С такой же проблемой сталкиваются граждане РФ, проживающие в Грузии, да и тысячи русских туристов . Вот кому точно не надо восстановления нормальных отношений между Тбилиси и Москвой, так это Зеленскому, Арахамия и Арестовичу.

Ирану тоже досталось от «Антикоррупционного Движения». За передачу РФ беспилотников лидеры движения потребовали от властей Грузии ввести санкции против иранских бизнесменов, заморозить их банковские счета в Грузии, ужесточить визовый режим и прервать торгово – экономические отношения с Тегераном. И отчасти им удалось вынудить власти Грузии ввести санкции против Ирана, что очень печально.

В ближайших планах подручных Арахамия – испортить сохраняющиеся торгово–экономические связи между РФ и Грузией. Следующая цель диверсантов – грузинские алкогольные компании и виноделы, которые тесно сотрудничают с РФ. Руководство «Антикоррупционного Движения» готовит очередную провокацию против них – с последующим введением санкций и т.д .