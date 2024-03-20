Украинский политолог: «Китайский план заморозки конфликта не устроил Россию»

Вадим Москаленко.  
20.03.2024 10:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Китай, НАТО, Россия, Украина


Россия находится в таком положении, что нет другого выхода, кроме как воевать до полной победы.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия находится в таком положении, что нет другого выхода, кроме как воевать до полной...

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Он подчеркнул, что китайский мирный план с заморозкой войны по линии фронта и переходу в дипломатию Россию не устраивает.

«Заморозка войны предполагает небольшие территориальные приобретения России – 1/5 территории Украины с Крымом. Всё остальное – в тумане, что не исключает военное присутствие стран НАТО на неоккупированной территории Украины. Какой смысл России ограничиться только территориями? Современные войны – это не про территории. Произошло то, что я называю детерриториализация войны. Войны ведутся не за территории, а за пространства.

Почему Путин согласился на «Стамбул», более того, «Стамбул» его устраивал, и он много раз указывал, что Украина поступила опрометчиво, когда не согласилась на этот план. Потому что там была демилитаризация, второе – нейтральность и внеблоковость.

Украина по этому договору не входила в евроатлантическое пространство. Поэтому даже некоторые территории предлагалось, ну, не Крым, а автономные статусы ДНР и ЛНР в составе Украины. Почему Минские соглашения его устраивали? Потому что это было ДНР и ЛНР в обмен на невступление Украины в НАТО», – сказал Карасёв.

Однако Киев, по его словам, вынудил Россию забирать территории.

«Отказались, потому что наша власть хочет всё – и пространство, и территории, что бывает очень редко. А Путину нужны эти территории уже, вынужден он был в 2022 году пойти на их присоединение. Но это вынужденная мера – не путайте, вынужденная мера! Но теперь что ему это даёт? Построил железную дорогу через Ростов, и, как он сказал, уже Крымский мост не будет играть той роли, бомбите – не бомбите.

Но главное – Запорожская область, возле Запорожья будет стоять военная база НАТО или британская база в Николаеве, или в Одессе, кстати говоря. Куда они бомбят? Там, где собираются эти дроны», – подчеркнул политолог.

Однако так же этот план неприемлем и киевскому руководству.

«Украину устраивает заморозка с учётом того, что цель войны – Зеленский провозгласил вернуть границы 1991 года. Неважно, правильная эта цель в военном отношении, реальна ли она, цель стоит. Не устраивает Украину такой подход. Но и Путина не устраивает. Потому что – а зачем нам эта территория? Это война не захватническая с точки зрения территорий, ему надо захватить политику Украины. Чтобы Украина проводила ту политику, которую Россия считает для себя безопасной.

Войны за территории не ведутся – это обуза, надо платить пенсии, зарплаты, заводы, порядок обеспечивать, безопасность. Поэтому лучше захватить политику, элиты, управлять ими, как делают США и НАТО.  Поэтому китайцы попали пальцем в небо, из пушек по воробьям. Потому что этот план не устраивает ни Россию, ни Украину», – заключил Карасёв.

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