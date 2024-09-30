Украинский полковник причитает: Зачем нам та Суджа? Мы открыли дверь на Запорожье

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 13:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Катастрофическая для ВСУ ситуация в Угледаре сложилась из-за того, что политическое руководство решило проводить наступление на Курскую область.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Катастрофическая для ВСУ ситуация в Угледаре сложилась из-за того, что политическое руководство решило проводить...

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«Угледар – это открытая дверь для движения на Запорожье. И второе – это движение на север, вдоль наших позиций так называемого второго стратегического эшелона – по тылам.

Почему сейчас идет битва за Угледар? Ее надо было локализовать намного раньше, чем я говорил. А вообще не надо было делать так, чтобы оно так произошло. Никому политическая победа в Курской… те села непонятные в Курской области, оно и не надо было. Вот зашли в Суджу, взяли кусок, а направлять туда столько личного состава, техники. А сейчас резервов нет, по всей видимости», – заявил Стариков.

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