Украинский военный аналитик признал «Ланцеты» бичом ВСУ

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За полтора года боевых действий Россия вырвалась в лидеры по производству ударных беспилотников.

Об этом в интервью политологу Владимиру Карасеву заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия за это время увеличила производство «Ланцетов». В начале войны у них был провал полный. У нас количество беспилотников было больше, они несли большие потери.

Потом они за короткий период возродили это всё. «Ланцеты» – это реальный бич уже. Уже и стратегические пошли, «Орионы», – сказал Стариков.

«Который в Таганроге упал – это их упал, просто не долетел до аэродрома. У нас тут многие хотят присвоить, но это их.

И даже тот, что по «Москва сити» ударил, я так понимаю, тоже всё с РФ летит. Это не от нас пускается. Самопальные какие-то штуки кто-то запускает», – подытожил эксперт.