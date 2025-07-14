Украинское лобби поставили в самый конец очереди за «Пэтриотами»

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Влияние украинского лобби в администрации президента США Дональда Трампа очень ограничено, поскольку ему противостоят израильское лобби во главе с министром обороны и лобби противостояния с Китаем.

Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил в интервью российско-американскому телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти три лагеря тянут на себя одеяло. Поэтому мы и видим такие метания во внешней политике. И на мой взгляд, азиатское и израильское лобби суммарно все-таки посильнее, чем украинское. И поэтому общий настрой администрации Трампа и общий вектор его политики будет в том направлении, что мы постепенно сворачиваемся в Европе. Мы перекладываем ответственность за Украину на европейцев, сокращаем объемы финансирования украинцев. Даже если они введут санкции против России, это не значит, что они будут больше вооружений туда поставлять», – сказал Дудаков.

Он не ожидает резкого наращивания поддержки Украины со стороны США.