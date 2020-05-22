Украинскую бедность повесят на коронавирус

22.05.2020, Киев, Игорь Петров

Ни прошлое ни нынешнее правительство Украины ничего не делало для борьбы с бедностью, а теперь ухудшающееся материальное положение украинцев повесят на пандемию и кризис.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видимо, теперь, забравшись на Печерский холм, Зеленский оттуда так видит, что 5 тысяч зарплаты – это не бедность. Рад за него. Данные ООН говорят, что 60% украинцев находятся за чертой бедности. Лучше за год не стало, и мы это видим.

Причем сейчас на коронакризис будут вешать все – минский процесс, бедность, все что угодно. До коронакризиса ничего не происходило. Мы видим в программах правительства Гончарука, я прочитал эти 12 листиков господина Шмыгаля, и я понимаю, почему комитеты отфутболили эту бумажку», – сказал Валентин Землянский.