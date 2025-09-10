Укро-писатель: «Надо было прививать украинство в духе марксизма-ленинизма – не профукали бы Крым»

Вадим Москаленко.  
10.09.2025 22:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 142
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киев превращает Украину в «некое калечное (видимо, от слова калька – ред.) подобие Советского Союза», упрямо осваивая исключительно негативные практики той эпохи.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев превращает Украину в «некое калечное (видимо, от слова калька – ред.) подобие Советского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы сейчас в Украине строим Советский Союз, но без плюсов Советского Союза. Я имею в виду идеологическую часть, что касается свободы слова, ограничений… У меня никогда их не было [добрых чувств к СССР], просто я считаю, что, например, в воспитании молодёжи Советский Союз имел продуманную классную систему. Нас принимали в детском саду, если не в яслях, и начинали воспитывать в духе марксизма-ленинизма.

Если бы наши с вами соотечественники, которые тогда стояли у власти, занимались идеологическим воспитанием молодёжи в Крыму, мы бы Крым с вами не потеряли. Потому что фактически два поколения – за 25 лет можно было вырастить людей, для которых бы Украина была бы не чужая. Но мы делили землю. Поэтому случилось то, что случилось», – сокрушался Валетов.

Он привёл более общий пример.

«Когда мы пытаемся на месте демократической страны, все шансы у нас были создать её здесь, построить некое калечное подобие Советского Союза, лишённого социальной поддержки, того, сего… Оно было нехорошее. Знаете, бесплатная медицина хорошей не бывает. Но из бесплатной медицины мы похерили как раз те вещи, которые можно было оставлять.

Это профилактика, это диспансеризация, огромное количество вещей, которые помогли бы сделать нашу медицину более состоятельной», – горевал укро-писатель.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить