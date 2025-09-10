Киев превращает Украину в «некое калечное (видимо, от слова калька – ред.) подобие Советского Союза», упрямо осваивая исключительно негативные практики той эпохи.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сейчас в Украине строим Советский Союз, но без плюсов Советского Союза. Я имею в виду идеологическую часть, что касается свободы слова, ограничений… У меня никогда их не было [добрых чувств к СССР], просто я считаю, что, например, в воспитании молодёжи Советский Союз имел продуманную классную систему. Нас принимали в детском саду, если не в яслях, и начинали воспитывать в духе марксизма-ленинизма.

Если бы наши с вами соотечественники, которые тогда стояли у власти, занимались идеологическим воспитанием молодёжи в Крыму, мы бы Крым с вами не потеряли. Потому что фактически два поколения – за 25 лет можно было вырастить людей, для которых бы Украина была бы не чужая. Но мы делили землю. Поэтому случилось то, что случилось», – сокрушался Валетов.