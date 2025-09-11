Упавших беспилотников мало, чтобы начать войну с Россией, – истерика польских СМИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инцидента с упавшими на территории Польши беспилотниками недостаточно для того, чтобы развязать войну с Россией. Об этом пишет автор польского издания Gazeta Wyborcza Бартош Велиньский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы тревожно это не звучало, удара беспилотника недостаточно, чтобы начать войну с Россией. Никто не погиб и не пострадал, единственным ущербом стала поврежденная крыша здания на востоке Польши – этого недостаточно, чтобы спровоцировать открытый конфликт с Россией. Но это не значит, что Путину это сойдет с рук», – уверяет Велиньский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Издание приводит цитаты отставных польских военных, которые считают, что залет российских БПЛА – это не случайность.

«Мы имеем дело с очередным шагом Путина, который проверяет на прочность не только нашу безопасность, но и безопасность всего Североатлантического альянса. К сожалению, встреча Трампа и Путина на Аляске лишь придала смелости российскому диктатору предпринять дальнейшие военные действия против Украины», – говорит председатель сенатского комитета по национальной обороне генерал резерва Мирослав Ружанский.

Похожего мнения придерживается майор в отставке, бывший сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши Анна Грабовска-Сивец: