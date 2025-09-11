Упавших беспилотников мало, чтобы начать войну с Россией, – истерика польских СМИ

Анатолий Лапин.  
11.09.2025 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 509
 
Дзен, Польша, Россия, Украина


Инцидента с упавшими на территории Польши беспилотниками недостаточно для того, чтобы развязать войну с Россией. Об этом пишет автор польского издания Gazeta Wyborcza Бартош Велиньский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы тревожно это не звучало, удара беспилотника недостаточно, чтобы начать войну с Россией. Никто не погиб и не пострадал, единственным ущербом стала поврежденная крыша здания на востоке Польши – этого недостаточно, чтобы спровоцировать открытый конфликт с Россией. Но это не значит, что Путину это сойдет с рук», – уверяет Велиньский.

Издание приводит цитаты отставных польских военных, которые считают, что залет российских БПЛА – это не случайность.

«Мы имеем дело с очередным шагом Путина, который проверяет на прочность не только нашу безопасность, но и безопасность всего Североатлантического альянса. К сожалению, встреча Трампа и Путина на Аляске лишь придала смелости российскому диктатору предпринять дальнейшие военные действия против Украины», – говорит председатель сенатского комитета по национальной обороне генерал резерва Мирослав Ружанский.

Похожего мнения придерживается майор в отставке, бывший сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши Анна Грабовска-Сивец:

«Это проверка не только польской границы, но и границ НАТО и ЕС, а значит, и общности западных и демократических ценностей. Россия недовольна поддержкой, которую Запад в огромных масштабах оказывает Украине. Вызвать раскол между союзниками или спровоцировать страх и хаос в союзных государствах – это полностью в интересах РФ».

