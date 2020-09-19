В Белоруссии объявились «друзья Крыма» – манят признанием «со временем», «не быстро» и «не просто»

19.09.2020, Москва, Елена Острякова

Близкий к белорусской власти политолог Алексей Дзермант предлагает создать Клуб друзей Крыма – «неформальное объединение граждан Беларуси, России и не только, считающих, что нужно всесторонне развивать связи между Беларусью и Крымом».

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А со временем, глядишь, не без нашей помощи Крым будет признан неотъемлемой частью России и Союзного государства», – написал Дзермант.

Он полагает, что создание клуба подготовит «непростое и небыстрое» признание Белоруссией российского статуса Крыма.

«Мы все видим, как резко меняется обстановка на пограничье России и Европы. Как ухудшаются отношения Беларуси не только с Польшей и Литвой, но и с Украиной. В этой ситуации уже совершенно очевидно, что сближение России и Беларуси по всем фронтам должно быть как можно более тесным. И перед нами неизбежно станет вопрос о новом отношении к Украине, изменении позиции по Крыму… Уже необходимо более активно двигаться в этом направлении», – написал Дзермант.

Напомним, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что на месте Александра Турчинова в 2014 году не задумываясь отдал бы приказ стрелять. Он также заявлял, что Россия «оттяпала Крым».

В марте глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился сегодня к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на то, что до сих пор нет прямого авиасообщения между Крымом и Белоруссией. Минские компании в ответ на обращение крымского общественника заявляли об экономической нецелесообразности таких рейсов.

Зато Белоруссия и Украина на высшем уровне проводили совместные экономические форумы – в то время, как числящаяся союзником Россия вводила против Киева экономические санкции за убийства русских Донбасса.