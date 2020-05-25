В Белоруссии выходить на майдан не зовёт только ленивый

25.05.2020, Москва, Елена Острякова

Политологи России и Белоруссии увидели в воскресной акции по сбору подписей за выдвижение в президенты оппозиционных кандидатов в Минске знак будущего белорусского Майдана или Площи – на местный манер.

«Все только начинается в Белоруссии. И к сожалению, там скоро будет так же, как это было на Украине в 2014 году. Мой опыт работы в качестве политтехнолога говорит об этом. Надеюсь, что там обойдётся без кровопролития, но не уверен в этом», – написал в своем телеграм-канале Владислав Рогимов, который сам представляется как бывший пиарщик Владимира Зеленского, а в белорусской оппозиции имеет репутацию «пригожинского».

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Белорусский политолог Александр Федута также проводит параллели между воскресным сбором подписей и двумя украинскими майданами. По его версии, их устраивал не Запад, и даже не оппозиция, а «народ, который устал от власти».

«Митинг, в который превратился рутинный сбор подписей возле Комаровки, – свидетельство того, что впереди нас может ждать нечто гораздо более массовое, чем зимняя Площадь 2010 года. И гораздо более жесткое – но на этот раз с обеих сторон», – написал Федута в колонке для польского телеканала «Белсат».

Между тем, основания для таких радикальных выводов не вполне ясны. Агентство TUT.BY оценило количество собравшихся в воскресенье людей в несколько сотен. Мероприятие было разрешенным.

Вспомним, что на несанкционированные оппозиционные протесты против интеграции с Россией зимой собиралось до полутора тысяч человек, но тогда никто не говорил об угрозе Майдана.

Возможно, мы имеем дело с технологией. Ее фронтменом очевидно является блогер Сергей Тихановский, которого называют «белорусским Навальным». Сам он не смог подать документы в ЦИК, поскольку отбывал административный срок как раз за зимние антиинтеграцинннные митинги.

Вместо Тихановского документы подала его жена Светлана. Но блогер не скрывает, что вся эта затея – повод использовать легальную возможность собирать народ и излагать ему свои майские тезисы. А они сводятся к призыву бойкотировать выборы.

«Фальсифицируют, не допускают кандидатов, как меня, обманывают, творят черное. Поэтому, если он (президент Лукашенко – ред.) будет участвовать, а она (глава ЦИК Ермошина – ред.) будет считать, нельзя идти на участки. Регистрироваться наблюдателями можно, но вам будет плохо. Ребят из моей команды неделю тошнило, когда на участки пришло 15%, а рисуется 74%», – сказал Тихановский своим поклонникам.

Выход, как и следовало ожидать, на площе-майдане.

«Белорусы готовы к длительному мирному протесту. Мне кажется, это случится… Милиционеры тоже неуверенные, в них чувствуется страх. Их начинают расшатывать. Один или два милиционера мне говорили: если выйдут 2-10 тысяч, мы разгоним, а если будет 40-80, то встанем на сторону народа», – утверждает Тихановский.

С этими тезисами блогер будет легально гастролировать по стране почти месяц. У него на вооружении яркие символы. Действующего президента он представляет в виде таракана, которого надо прихлопнуть. Поэтому на его акции люди приходят с тапками. Возгласы «Стоп таракан» уже заменили традиционные для оппозиционных митингов «Живе Беларусь».

Вообще-то, у Тихановского сомнительная репутация. Хотя он выступает против интеграции с Россией, называет Лукашенко единственным пророссийским кандидатов и выказывает особое расположение западным СМИ, некоторые считают его агентом – то ли белорусского КГБ, то ли Кремля.

Аргументы в пользу такой конспирологии тоже есть. Ведь призывы бойкотировать выборы подействуют не на ядерный лукашенковский электорат, а на потенциальных избирателей альтернативных кандидатов от бизнеса – экс-банкира Виктора Бабарико и экс-айтишника Валерия Цепкало.

Респектабельного финансиста Бабарико майданный дискурс уже затянул. Подобно Анне Ахматовой он уже пообещал «своему народу» быть с ним, если электорат вдруг потянет не Площу.