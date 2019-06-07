В ДНР опровергли украинские СМИ со ссылками на миссию ОБСЕ
Наблюдатели СММ ОБСЕ не подтвердили информацию украинской стороны об обстреле мечети города Донецка 4 июня подразделениями Народной милиции ДНР.
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“В целях уйти от обвинения со стороны мирового сообщества по факту обстрела мечети города Донецка с позиций подразделений 57-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Пески, украинская сторона в СЦКК предприняла абсурдные шаги. Был подготовлен и опубликован в украинских СМИ документ-схема данного обстрела, согласно которому Пески находятся под контролем Народной Республики», – сообщил он.
Однако, по мнению представителя оборонного ведомства, сотрудники украинской стороны СЦКК не учли тот факт, что на месте обстрела может работать Миссия ОБСЕ, которая в своем официальном отчете от 5 июня подтвердила, что обстрел вёлся с севера, то есть с украинской стороны.
«Теперь понятна истерия, вызванная украинскими СМИ, получившим команду с самых верхов любыми способами снять с ВСУ обвинения в обстреле мечети. Правда, как всегда безуспешно», – отметил Эдуард Басурин.
Напомним, ранее та же миссия ОБСЕ сообщала в Twitter об обнаружении беспилотником миссии наличия тяжелого вооружения вблизи домов гражданского населения на Донбассе.
Military positions and heavy weapons continue to be placed close to civilian housing. Footage from #OSCE SMM unmanned aerial vehicles (UAVs) reveals the consequences.#Ukraine #Donbass #conflict #uav #civilians pic.twitter.com/VgJRlPxFNw
— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 июня 2019 г.
“Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают находиться вблизи жилья мирного населения. Кадры с беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ”, – говорилось в сообщении.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.