В этом столетии украинцы полностью вымрут – киевский профессор

Вадим Москаленко.  
09.08.2024 21:59
  (Мск) , Киев
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Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина теряет население настолько стремительными темпами, что уже через 75 лет украинская нация может полностью вымереть.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина теряет население настолько стремительными темпами, что уже через 75 лет украинская нация может...

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«Для того, чтобы народ репродуктировался по полной программе, на 10 женщин должно приходиться 22 ребёнка. У нас на 10 женщин приходится 8 детей. Украинцы полностью исчезнут через три поколения. Жизнь поколения – 25 лет. Надежды, что сюда кто-то вернётся, смехотворны. В Польше каждый десятый – украинец. Поляки боятся, что украинцы уедут, потому что ВВП может упасть на несколько процентов.

То есть, через 75 лет украинцев не станет, при таком оттоке населения. НБУ прогнозирует отток за границу в 2024-25 годах на уровне 700 тысяч человек. Нас около 20 миллионов», – сказал профессор.

«Ни одна из наших женщин не рожает 2,2 ребёнка, это очень редкие исключения. 10 наших женщин рожают 8 детей. Более того, я знаю моду, что женщины-украинки вообще не хотят рожать детей. Боле того, молодые женщины давно уехали, и каждый второй на фронте говорит, что она там уже завела новую семью. Это естественно, физиология. Хотят ли они вернуться? После налётов на Охматдет и на Киев, кто ж будет возвращаться», – добавил Василенко.

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