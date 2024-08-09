В этом столетии украинцы полностью вымрут – киевский профессор

Украина теряет население настолько стремительными темпами, что уже через 75 лет украинская нация может полностью вымереть.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы народ репродуктировался по полной программе, на 10 женщин должно приходиться 22 ребёнка. У нас на 10 женщин приходится 8 детей. Украинцы полностью исчезнут через три поколения. Жизнь поколения – 25 лет. Надежды, что сюда кто-то вернётся, смехотворны. В Польше каждый десятый – украинец. Поляки боятся, что украинцы уедут, потому что ВВП может упасть на несколько процентов.

То есть, через 75 лет украинцев не станет, при таком оттоке населения. НБУ прогнозирует отток за границу в 2024-25 годах на уровне 700 тысяч человек. Нас около 20 миллионов», – сказал профессор.