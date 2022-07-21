В Евпатории возобновилась реконструкция набережной – первый этап завершился уголовными делами

21.07.2022  22:44 (Мск), Евпатория
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство, Туризм


Окончание реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории запланировано на октябрь 2023 года.

К курортному сезону следующего года променадная зона будет открыта для горожан и отдыхающих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Окончание реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории запланировано на октябрь 2023 года. К курортному...

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Новые сроки завершения ремонта набережной, которую должны были открыть еще к лету 2019-го, сегодня на совещании по проблемным вопросам Евпатории озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Контракт с подрядчиком будет заключен сегодня, – заявил он. – Не менее 70 человек должно работать на набережной. Планируем закончить объект в октябре 2023 года. До курортного сезона откроем променадную зону для прохода с соблюдением всех требований безопасности».

Ветхий причал на набережной разберут за ненадобностью, поскольку рядом находится причальная стенка для швартовки катеров и яхт. Сейчас подрядчик разбирает парапет и каркас подпорной стенки, которую выстроил предыдущий подрядчик ООО «Каштак». Смета завершения ремонта составляет 1,6 миллиарда рублей.

Грубые нарушения при строительстве выявили еще на начальном этапе. Подрядчик самостоятельно внес изменения в проект, использовал не подходящие для морской среды материалы и теперь результаты его работы нужно сносить. Кроме того, в реконструкцию добавили волнолом и две буны, чтобы удержать песок на пляжах.

Ход реконструкции привел к череде уголовных дел, и как вещдок набережную держали в состоянии строительной площадки. После работы экспертов администрация Евпатории получила право заключить контракт с новым подрядчиком, которому срок готовности набережной ставили на 2024 год.

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