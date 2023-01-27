В Госдепе крушение вертолета с главой МВД Украины включили в список атак России

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Представитель Госдепа Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе США, посвященных ситуации на Украине, включила недавнее крушение вертолета с главой МВД Денисом Монастырским в перечень последствий российских атак.

Официально Киев до сих пор не связывал гибель министра с диверсией, хотя она рассматривалась среди прочих версий авиакатастрофы.

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«Когда я в последний раз заседала в этом комитете в сентябре, Украина восстановила контроль над значительными участками своей территории в Херсоне и Харькове при сильной поддержке США и международного сообщества. До сих пор она удерживала оборону в Бахмуте, хотя и ценой очень больших затрат, но понесла потери в близлежащих городах Соледар. Она яростно противостояла последней варварской тактике Путина, волнам ударов беспилотников и ракет по ее инфраструктуре отопления, электроснабжения и водоснабжения. С вашей помощью они начали восстанавливать и модернизировать свои системы. Знаете ли вы, что прошлой ночью в четырех городах произошло еще одно жестокое нападение, в результате которого миллионы украинцев лишились тепла и электроэнергии. Украина уже отстраивает это обратно… Всего за последние две недели, в дополнение к прошлой ночи, они оплакали гибель еще стольких невинных людей. Российские ракеты разрушили квартиру в Днепре, и, как вы знаете, Украина потеряла высокопоставленных членов этого правительства в результате трагической катастрофы вертолета», – сказала американская чиновница.

Она заверила:

«Борьба Украины должна и будет продолжаться, потому что, как часто говорил мой босс, госсекретарь Блинкен, если Россия прекратит боевые действия, война закончится сегодня. Но если Украина прекратит воевать, Украине придет конец».