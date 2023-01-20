В Грузии разгорелись споры из-за предложения Лаврова возобновить авиасообщение с Россией

Нешуточные споры разгорелись вновь в Грузии после того, как на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на восстановление авиасообщения между Москвой и Тбилиси в обозримом будущем.

Причем, категорически против такой перспективы выступила президент Саломе Зурабишвили, хотя в свое время она избиралась как альтернатива саакашистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Когда Лавров говорил о возможности возобновления авиасообщения, он напомнил, что рост ВВП Грузии в 2022 году на 10% в значительной степени стал возможен благодаря активно развивающимся контактам между гражданами соседних стран в сфере туризма, а также торговых отношений. Российский министр при этом выразил удовлетворение тем, что, несмотря на испытываемое со стороны Запада давление, Грузия не присоединилась к санкциям против РФ.

«То, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что дипломатические отношения между Российской Федерацией и Грузией были разорваны по инициативе Тбилиси сразу же после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Что же касается прямого авиасообщения, оно было прекращено Россией в одностороннем порядке в ответ на антироссийские митинги в столице Грузии – так называемый «гавриловский погром».

Кстати, тот самый депутат Думы Сергей Гаврилов, «позабыв старые обиды», поддержал заявление главы российского МИД о необходимости возобновления авиасообщения и, более того, выступил с предложением о восстановлении с Грузией дипломатических отношений в полной мере. Свою позицию он объяснил заботой о находящихся в Грузии российских гражданах, а также желанием реализации перспектив, связанных с развитием туризма и увеличения товарооборота между двумя странами.

Как и следовало ожидать, заявление Лаврова в Грузии было расценено неоднозначно. Политическими силами и экспертами прозападного, ультралиберального толка, и в первую очередь, представителями самой непримиримой оппозиционной партии «Национальное движение» оно было встречено в штыки.

Инициатива Лаврова была охарактеризована саакашистами как «унизительная и задевающая международную репутацию страны».

Уважение, выраженное российским министром по отношению к маленькой стране, не поддавшейся давлению Запада и руководствующейся своими интересами, было расценено как «аплодисменты оккупанта, желающего показать, кто в стране, движущейся к своей катастрофе, является хозяином».

Аналитики и эксперты упомянутого толка считают, что заявление Лаврова должно быть тревожным звонком для Грузии, так как оно свидетельствует о том, что власть дрейфует в сторону Москвы.

«На словах политика, о которой идет речь, означает сближение с Западом, но, на самом деле, это отдаление от Запада и сближение с Россией. Мы видим это в невыполнении 12 рекомендаций. Кроме того, мы каждый день видим, как политические лидеры, в том числе и от правящей партии, ругают Запад. Вчера именно правящая партия озвучила позитивные сигналы о возобновлении полетов в Россию. Это пересечение красных линий и сотрудничество со страной-оккупантом, что противоречит национальным интересам Грузии», – заявляет эксперт Зураб Батиашвили.

Бывший соратник Саакашвили, лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, комментируя ту часть заявления Лаврова, где последний выражает свое удовлетворение противостоянием грузинских властей давлению Запада, считает, что противостоящая Западу Грузия – подарок для России:

«Для России отрадно и хорошо то, если Грузия изолирована от Запада и уязвима».

Если позиция ультралиберальной грузинской оппозиции относительно вопроса о возобновлении авиарейсов между Россией и Грузией была вполне предсказуема, то резкое заявление бывшего премьер-министра Георгия Гахария в связи с данной темой не может не вызывать удивления. Гахария, который своей головокружительной карьерой обязан именно олигарху Бидзине Иванишвили (считается, что он стоит за нынешними властями), однажды уже успел подложить свинью своему покровителю, неожиданно заявив об отставке незадолго до предстоящих выборов, и возглавив новую сателлитную «Нацдвижению» политическую партию.

На сей же раз, комментируя заявление российского министра, Гахария попытался подколоть грузинские власти. В частности, бывший премьер-министр высказал мнение, что за антизападную политику и позицию, занятую правящей властью относительно украинского вопроса, Россия вознаграждает Грузию, предлагая ей восстановление всякого рода отношений, в том числе и дипломатических. Гахария в этом усматривает предательство национальных интересов страны и «исторического» выбора грузинского народа в пользу Запада.

Большую часть грузинской общественности возмутило и заявление президента Грузии госпожи Саломе Зурабишвили. При этом, надо признать, что характер оценок от потомка члена беглого меньшевистского правительства был вполне ожидаем. Мадам Зурабишвили уже не раз успела вонзить нож в спину правящей партии в непростых для последней ситуациях. А ведь в свое время «Грузинская мечта» приложила все усилия и мобилизовала своих сторонников и даже нелояльных к ней граждан, чтобы протащить кандидатуру француженки на президентских выборах. И на сей раз заявление мадам Зурабишвили оказались радикально противоположными позиции лидеров правящей страной политической силы.

Зурабишвили прямо заявила, что не приветствует возобновление полетов в Россию. Она считает, что вместо этого правительство должно заботиться о репутации, «категорически отвечать на обвинения в адрес страны – об обходе санкций через Грузию!».

«В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», – заявила президент Зурабишвили.

Она также указала правительству на необходимость изучения вопроса притока российских граждан в страну, «чтобы у общества было ощущение, что его национальные интересы и безопасность соблюдаются и защищаются».

Возбудился и официальный Киев. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал «политической подлостью» отказ грузинских политиков «от действенной солидарности с Украиной» «на фоне попыток военного геноцида в Украине».

Возможное восстановление официальных отношений между Тбилиси и Москвой, по заявлению представителя МИД Украины, «не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии», а также «противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе».

Несмотря на ожидаемую реакцию прозападных и ультралиберальных политических сил, а также поддерживающей эти силы части грузинской общественности, руководство правящей партии «Грузинская мечта» заняло весьма взвешенную, благоразумную позицию относительно заявлений главы российского МИД.

По уверению председателя партии Ираклия Кобахидзе, «когда речь идет об облегчениях для граждан Грузии, то такие решения всегда приветствуются». Кобахидзе отметил, что санкционное решение, принятое Москвой в 2019 году, затруднило положение грузинских соотечественников, проживающих в России, а негативные высказывания и комментарии оппозиционных политических деятелей по поводу возможного возобновления авиасообщения между соседними странами он назвал истерикой.

Благоразумие и рациональный подход в вопросе об отношениях с северным соседом правящая в Грузии политическая сила проявила и немногим ранее. Еще в сентябре Ираклий Кобахидзе, парировав требования радикальной грузинской оппозиции о пересмотре безвизовой политики с Россией, заявил, что руководство страны не видит в этом необходимости, а упомянутые требования оценил как спекулятивные.

Заметим, однако, что и в правящей партии заявление российского министра было воспринято неоднозначно. По мнению отдельных представителей «Грузинской мечты» заявление Лаврова нужно рассматривать как спасательный круг, брошенный «Нацдвижению», которое в преддверии праймериза для избрания нового лидера, переживает кризисный момент. Депутат от правящей партии Бека Одишария думает, что такое совпадение выглядит подозрительно. Представители правящей силы, придерживающиеся конспирологической версии относительно месседжа Лаврова, усматривают в нем совпадение интересов России и радикальной грузинской оппозиции, и считают, что данный факт будет использован оппозицией в информационной борьбе против грузинских властей.

Тем не менее, «Грузинская мечта» никогда не скрывала, что в ее планы входит налаживание нормальных отношений с соседним государством. Это и послужило одной из причин, почему население Грузии, испытавшее все прелести правления «Нацдвижения», политической силы, беспрекословно проводящей в стране интересы Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов, в 2012 году сделало свой выбор в пользу созданной Бидзиной Иванишвили силы. Другое дело, что «Грузинской мечте» не удалось выполнить как это, так и многие другие обещания, в том числе и восстановление справедливости по отношению к тем, кто испытал репрессии от прежних властей, создание рабочих мест, улучшение социального положения населения и т. д., и т. д.

Несмотря на это, грузинские избиратели на всех последующих выборах любого ранга свои предпочтения отдавали именно партии Иванишвили, во-первых, не желая, вновь вернуться в тот ад, в котором держало страну «Нацдвижение», и во-вторых, понимая, что ни одной политической силе при всем желании не удалось бы достичь большего при имеющемся беспрецедентном давлении со стороны США.

Обещаемое еще с 2012 года нынешней правящей партией урегулирование отношений с Российской Федерацией не потеряло актуальности. Заявление Лаврова же многими в Грузии было воспринято как знак возможности начала оттепели в изрядно подпорченных за минувшие три десятилетия отношениях между двумя соседними православными государствами.