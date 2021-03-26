В Иловайске восстановили разрушенный украинскими боевиками многоквартирный дом

26.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин с рабочим визитом посетил город Иловайск и осмотрел восстановленный многоквартирный жилой дом, который был поврежден в результате обстрелов со стороны ВСУ, а также пообщался с его жителями.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё нужно восстанавливать, и хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Но одномоментно, при всем желании, отремонтировать всё то, что было разрушено, невозможно.

Тем не менее, у нас задача – чтобы в Республике было восстановлено все, что разрушено Украиной. Причём у нас не только война уничтожала: само отношение при Украине к нашей коммунальной сфере привело к серьезным проблемам.

Вы знаете, что в прошлом году у нас была запущена Программа восстановления и развития. Это важно. Будем и дальше работать. А вам спасибо за то, что дождались, не теряли надежду!» – сказал Пушилин.

Жители восстановленного дома смогли обратиться к главе государства со своими вопросами. Они заявили, что самое главное – чтобы не было повторения 2014 года.

«Для этого мы уделяем внимание нашей армии. По-другому нельзя. С одной стороны, нам нужно строить и восстанавливать, а с другой – быть готовыми к любому развитию событий. У нас уже не разрозненные отряды ополчения, а полноценная армия. Хочет Украина или не хочет, а государство Донецкая Народная Республика уже есть. Справимся со всем!» – заверил руководитель республики.

Также Денис Пушилин поручил руководителю местной администрации помочь в переезде жильцов дома в отремонтированные квартиры с предоставлением грузовых транспортных средств, а также в нотариальном оформлении права наследования в связи с гибелью собственников. Жители восстановленного дома поблагодарили лидера государства за внимание к их проблемам.

Затем глава администрации Иловайска Руслан Дудников рассказал о ходе ремонтных работ и показал восстановленные квартиры.

По его словам, дом сильно пострадал во время боевых действий – была полностью разрушена шиферная кровля, вследствие попадания украинского снаряда обрушился первый подъезд, где погибла семья.

Однако в ходе восстановительных работ была произведена внутренняя отделка, установлены оконные блоки, отремонтированы коммуникации, сделан ремонт в квартирах, установлена сантехника, газовые плиты. Квартиры готовы к возвращению людей.

Денис Пушилин посетил отремонтированные квартиры и пообщался с внучкой погибших Кристиной Черновой.

«Мои родные бабушка и дедушка погибли в 2014 году в этой квартире, когда в нее попал снаряд, и были похоронены рядом с домом. Это была вынужденная мера. Потом мы провели перезахоронение», – рассказала она.

«Я был здесь сразу после освобождения города. Иловайск был тогда другим: не было электричества, и люди из многоэтажек готовили еду на костре», – сказал Денис Пушилин.

«Спасибо вам за подаренную возможность вернуться домой», – поблагодарила девушка главу государства.