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Горсовет Киева сегодня проголосовал за запрет «русскоязычного культурного продукта» – в городе Михаила Булгакова отныне будут запрещены песни, спектакли и публичные выступления на русском.

Аналогичные меры уже давно были введены во Львове и других городах Галичины. Но и для Киева это решение было вполне ожидаемым – при президенте Януковиче социологи фиксировали парадоксальную ситуацию – киевляне поддерживали антироссийские прозападные силы. Уже тогда авторы исследований в шутку называли столицу «русскоязычным Львовом». Достаточно вспомнить, как юрист Татьяна Монтян в те времена боролась против открытия новой русскоязычной гимназии. Поэтому нынешнее репрессивное нововведение массового возмущения не вызовет – особенно с учетом угрозы быть обвиненным в распространении «нарративов оккупанта».

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Очевидно, что решение горсовета Киева было принято в угоду нацистам, которые за несколько дней до этого стали инициаторами ряда скандалов, требуя прекращения исполнения в караоке-барах композиций российских музыкантов.

Вот как на заседании пояснил необходимость запрета председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта, депутат Вадим Васильчук.

Сначала он заявил, что киевлян необходимо защитить «от гибридных влияний государства-агрессора, которое пытается разрушить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память».

«Необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский-язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы», – объяснил Васильчук суть принятого горсоветом решения.

Российский радиоведущий Сергей Мардан призвал правоохранительные органы РФ применить против всех проголосовавших за данное решение депутатов статью 282 – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Мне просто любопытно, а кто-нибудь из наших силовиков ведет списки всех причастных к подобным решениям? Вот, например, против всех членов Киевского горсовета, проголосовавших за это решение, должно быть возбуждено уголовное дело по 282 статье УК РФ. Доведено до суда (что тоже не очень сложно), вынесен приговор. И данные персонажи должны быть заявлены в розыск по линии Интерпола. Кто-то не заметит, скажет: «Плевать на москалей». А другие – напрягутся. Ведь жизнь – длинная, не известно, как дело повернётся», – предлагает Мардан.