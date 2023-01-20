В Киеве паникуют: Вся мощь России обрушится на Украину в новом наступлении

СВО на Украине принимает совсем другие масштабы – Россия переводит всю страну на военные рельсы, обходя санкции, наращивает вооружение и мотивирует население.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё в августе было понятно, что идёт курс на затяжную войну. Просто в чём сейчас особенность этого курса и в чём поменялась ситуация в России? Она поменялась не в том, что Путин как-то её уточнил или ужесточил, а в том, что он активно готовит население к долгой войне, и после назначения Герасимова речь идёт о том, что идёт подготовка всего государства к войне. Не каких-то группировок, как раньше, не каких-то войск, которые будут вести на территории Украины захватническую войну и оккупировать территории, а подготовка всей Большой России с необъятными пока что ресурсами, это всё готовится к войне. И заявление о создании полуторамиллионной армии – эти ориентиры начали действовать, и сейчас эта риторика, когда Путин в Санкт-Петербурге выступает с совершенно безумными речами, когда Медведчук пишет статью, когда Медведев топает ногами, пытается собой заменить Жириновского – это всё идёт подготовка», – сказал Бадрак.

Однако, по его словам, есть фактор важнее – «то, чего не ожидали».

«Это то, что Россия всё-таки обходит санкции, и обходит их достаточно успешно. Я не говорю уже о поставках боеприпасов и дронов из Северной Кореи и Ирана, я больше о том, что Россия сумела наладить, пусть единичное, но производство танков Т-90 «Прорыв», даже если будут выпускать по 20 танков – это не большая проблема, но сам факт, что они могут выпускать», – объяснил эксперт.

Кроме того, пока истощаются украинские войска на фронтах и системы ПВО ВСУ по всей стране, в России идёт масштабнейшая подготовка.

«При этом ситуация для наших сил обороны выглядит достаточно сложно, потому что идёт практически их истощение путём этих наёмников (бойцов ЧВК – ред.), идёт попытка истощения наших военных. Плюс за счёт дронов – истощение нашей системы ПВО, и их задача успеть подготовить максимальное количество людей. Они рассчитывают на развёрнутые центры подготовки в Белоруссии и на развёрнутые центры на базе 16 университетов в России. Поэтому, когда мне говорят, что там пропускная способность 150 тысяч, я говорю – хорошо, это в рамках мирного времени. А сейчас там всё работает (и ОПК пошёл на 12-часовой рабочий день), и подготовка идёт полным ходом. Но самое главное – не сама подготовка, а мотивация. Вот, мотивация: «Вставай, страна огромная на защиту России», ведь так в Санкт-Петербурге заявил Путин», – предупредил Бадрак.