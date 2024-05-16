В Киеве признали, что Укрошабаш в Швейцарии стал токсичным для Байдена

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Президент США Джо Байден решил не участвовать в таком бесполезном и токсичном мероприятии, как устроенный Украиной «мирный саммит» в Швейцарии.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На конференции в Швейцарии Байдена не будет. Значит это будет очередной такой промежуточный итог, а после этого начнется подготовка реальной мирной конференции с участием Китая и России. Ну без Китая, и без Байдена, и без Лаврова, или кого-нибудь еще там, ничего там не будет. Зачем Байдену участвовать в неуспешной конференции? Брать на себя токсичную ситуацию в преддверии выборов? Понятно, у него сейчас ситуация такая, перед выборами надо поменьше токсичных вещей извне», – сказал Карасев.

«И он не едет. Скажет, здоровье подвело. А на самом-то деле зачем ему туда ехать? Чтобы просто еще раз бумагу перевести. Если там собираются выдвигать капитуляцию России, так она же наступает под Харьковом и на других участках фронта. Не мы же наступаем, а они наступают. Это абсурдно», – резюмировал политолог.