В Киеве прозрели: Американцы виноваты в начале войны

Анатолий Лапин.  
01.08.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В том, что Россия начала спецоперацию на Украине, виноваты Соединенные Штаты.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил Энрике Менендес, один из организаторов митинга «За единую Украину» в Донецке, впоследствии уехавший в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В том, что Россия начала спецоперацию на Украине, виноваты Соединенные Штаты. Об этом в...

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По словам Менендеса, вина Штатов в том, что они не захотели прислушиваться к предложениям РФ, озвученным накануне спецоперации.

«Вашингтон, тут надо сказать, что у американцев-то рыльце в пушку. Они же довольно сильно виноваты в том, что война в Украине началась. Потому что, когда Россия в конце 2021 года выступила с этим известным ультиматумом… я много читаю американской прессы, и американские аналитики довольно спокойно об этом говорят, что Америка отнеслась к этому несерьезно», – сказал общественник.

«То есть американцы просто не обратили внимания и считали, что незачем обращать внимание на эту российскую обеспокоенность. Фактически этим своим игнорированием реальности, американцы подписали нас на войну с Россией. То есть после этого американцы уже стопроцентно знали, что у России следующий шаг будет – вторжение в Украину», – заявил Менендес.

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