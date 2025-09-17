В Киеве встревожены: в Европе враги Украины идут к власти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все больше европейцев не понимают, зачем тратить деньги на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Мир стремительно меняется, и то, что 20 лет назад выглядело невообразимо, ненормальным, становится новой нормальностью. Увы, мы к этому ещё и не привыкли. Вот Чехия, в отличие от Словакии, занимала последовательно проукраинскую позицию. Что мы видим сегодня? Впереди выборы. И, судя по всему, к власти придёт оппозиция. А Бабиш, экс-премьер Чехии говорит, что снарядная сделка гнилая, поскольку и цены завышены, и качество оставляет желать лучшего и вообще – мы не туда тратим деньги чешских налогоплательщиков», – сказал эксперт.

По его словам, когда рядовым европейцам на Украине начинают рассказывать о ценностях, тех в интересуют цены на коммунальные услуги, сколько они платят налогов.

«Если они видят, что эти налоги уходят хрен знает куда и непонятно на что, обогащают дельцов сомнительной репутацией, как наш «Фламиндич», это приводит к тому, что на выборах вверх берут те силы, которые говорят о том, что с Россией надо договариваться, не выбрасывать деньги непонятно куда и непонятно на что», – отметили политтехнолог.

Тревожат его и перспективы выборов в Молдове.