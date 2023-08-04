В Комрате накаляются страсти: гагаузские депутаты отказалось утверждать новый состав Исполкома

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Народное собрание Гагаузии на внеочередном заседании отказалось утверждать новый состав Исполкома, предложенного башканом Евгенией Гуцул.

В ходе представления состава органа управления Гагаузии, проведённого на центральной площади Комрата, по видеосвязи из Израиля участвовал беглый бизнесмен Илан Шор, лидер запрещённой в Молдове партии своего имени.

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Одним из условий утверждения Исполкома является владение всеми его членами гагаузским языком, как того требует законодательство. Однако только 13 из 21 кандидата в члены Исполкома смогли сдать экзамен по гагаузскому языку, проведённый лингвистической комиссией Народного собрания.

С максимальной долей вероятности, лица, не сдавшие экзамен, не будут утверждены в качестве членов правительства автономии.

Депутаты Народного собрания даже не стали рассматривать персональный состав Исполкома. Обсуждение застопорилось на структуре исполнительного органа автономии, которую так и не смогли согласовать.

На площади перед административными зданиями проходит митинг сторонников башкана Евгении Гуцул, среди которых активисты партии «Шор» из других регионов Молдовы. Люди не расходятся, несмотря на 35-градусную жару.

В ходе прошлого заседания Народного собрания, отказавшегося вносить в повестку дня вопрос об утверждении Исполкома, некоторые уличные активисты прорвались в зал заседания, принялись оскорблять депутатов.

В центр Комрата стянуты силы спецподразделения полиции. Здание Народного собрания охраняется полицейским кордоном. Заседание Народного собрания проходило на повышенных тонах.

«Кем предложен этот состав Исполкома? Беглым олигархом Шором или Вами? Кто будет управлять Гагаузией – башкан или Шор?» – обратился к Евгении Гуцул депутат Народного собрания Петр Фазлы.

Депутат Народного собрания Григорий Дюльгер считает, что ситуацию можно было бы урегулировать прямо сегодня, если бы башкан и члены Народного собрания остались после заседания за закрытыми дверями и пришли к консенсусу.

Дюльгер возлагает ответственность за кризис в автономии на председателя Народного собрания Дмитрия Константинова:

«Он в течение месяца бегал и братался со всеми, а потом всё перевернул и всех обдурил, в том числе своих собственных коллег обвёл вокруг пальца».

Илан Шор прямо обвинил Константинова в том, что его вызвала к себе президент Молдовы Майя Санду и угрозами заставила действовать против нового башкана автономии.

Между тем, башкан Евгения Гуцул считает, что гагаузский народ должен быть единым и не подаваться на провокации.

«Я поняла одно. Сегодня мы должны оставить свои политические амбиции в стороне. Что мы делим, зачем? Гагаузию на языки? Есть те, кто не знает гагаузского языка, но это не значит, что они не должны поднимать Автономию. Дайте нам шанс проявить себя», – заявила башкан.

По ее словам, языковой конфликт искусно создан в Кишиневе с подачи властей.

«До недавнего времени такой проблемы не было. Сегодня всем нам нужно быть вместе. Хватить ругаться, надо объединяться! Я прошу проголосовать за нашу команду. У нас одна цель – изменить ситуацию в Гагаузии», – заверила Гуцул.