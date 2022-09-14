В Кривом Роге «откалибровали» дамбу, перерезав ВСУ продвижение на Херсон

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Новости Украины

В результате удара крылатых ракет по гидротехническим сооружениям на Карачунском водохранилище в районе Кривого Рога, резко повышается уровень воды в реке Ингулец, что затруднит для ВСУ переправу на Херсонском направлении и фактически отрезает украинские части, которые уже оказались на другом берегу.

Видео и фото публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько ракет попали ниже ватер-линии дамбы через реку Ингулец, в результате чего дамба серьёзно пострадала, и уровень воды вырос. Теперь ВСУ, действующим на Херсонском направлении, придётся форсировать не обмелевшую речку, а мощную водную преграду. Кроме того, части укронацистов, которые уже переправились через реку, могут оказаться безнадежно отрезанными от основных сил.

При этом по состоянию на 14 часов в тг-канале военного аналитика Бориса Рожина появилась информация о том, что подразделения 46 оаэмбр ВСУ отвели подчинённые силы из района Белогорки на запасные позиции на противоположном берегу реки Ингулец для восстановления боеспособности.

«Ну, красавчики, бьют по чубатым с умом. Сносят дамбу водохранилища на Ингульце, чтобы тарасикам стало посложнее лазить к нашим через реку. Чуток призатопит теперь несколько десятков километров фланга нашей группировки. Походу начали менять местность под себя немного», – комментирует в своём телеграм-канале донецкий социолог Денис Селезнев.