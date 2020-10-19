В Крыму будет новая дорога на Ай-Петри

19.10.2020, Симферополь, Виктор Орлов

До 1 декабря закончится восстановление автодороги Ялта–Бахчисарай, ремонт которой выполнен уже на 50%, сообщила пресс-служба «Тавриды».

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Протяженность участка ремонта составляет 26 километров. Он начинается от трассы «Таврида», проходя через села Танковое, Большое и Малое Садовое, Куйбышево, Нижнюю Голубинку, Голубинку и Аромат до села Соколиное. Далее населенные пункты заканчиваются, а дорога уходит к перевалу через Ай-Петри, и от Соколиного для движения закрыта.

На участке ремонта работают 100 человек и 65 единиц техники, включая грейдеры, самосвалы, асфальтоукладчики и катки. Работы ведутся круглосуточно. Дорожники заканчивают фрезеровать старое дорожное полотно, близится к завершению устройство выравнивающего слоя, верхний слой покрытия уложен на 44%. На объекте идут работы по укреплению обочин и устройству тротуаров, подготовка основания под бортовой камень и его установка.