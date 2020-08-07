«Оскорбил «Вежливых людей»: В Крыму предлагают объявить Лукашенко персоной нон-грата

07.08.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Несмотря на вроде бы как движущийся к развязке инцидент с задержанием в Белоруссии 33 граждан России – бывших ополченцев Донбасса, которых туда, якобы, заманила СБУ, – Москве не следует забывать о недружественных высказываниях, которые позволил себе Александр Лукашенко. Особо оскорбительным были слова о необходимости залить кровью Русскую весну в Крыму.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат парламента Крыма Вадим Мордашов.

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После угрозы «бацьки» Лукашенко утопить Русскую весну в Крыму в крови – для нас теперь он персона нон-грата. Его следует, как Чубарова, объявить не въездным на Крымский полуостров», – считает Мордашов.

По его мнению, Лукашенко позволил себе «закатить до неприличия мерзкий спектакль-истерику публично и на весь мир».

Итог – в официальном сухом пресс-релизе по итогам переговоров лидеров двух стран, «безусловно, чувствуется натянутая сдержанность».

«Словом: «Ложечки – нашлись, но осадочек остался»… А как теперь, после всего сказанного за эту неделю Александром Григорьевичем крымчанам относиться к некогда уважаемому в Крыму «бацьке»?

Мы – крымчане, отлично знаем (и Лукашенко знает!), что крымчне сами восстали против киевской хунты, и какая готовилась бойня в восставшем в Крыму, чтобы не допустить наше свободное волеизъявление. И если бы нас не защитили «вежливые люди» (которых «бацька» оскорбил), то тут было бы побоище похлеще, чем на Донбассе. Кровь в Крыму лилась бы рекой от рвавшихся сюда на расправу с нами украинских карателей, от нацистов «Правого сектора» и меджлисовских боевиков. При этом «бацька», вроде как «друг России», представил события Крымской весны как некую военную операцию России, намеренно проигнорировав тот факт, что украинские воинские части в 2014-м блокировали тысячи мирных крымчан, требовавших воссоединения полуострова со своей Родиной.

Спасибо Путину и «вежливым людям» за то, что они спасли крымчан от истребления. Разве мы – крымчане – можем после этого продолжать уважать «бацьку»? Для нас теперь Александр Лукашенко – персона нон грата. Его следует, как Чубарова, объявить не въездным на Крымский полуостров», – заключил Мордашов.