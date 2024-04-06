В Москве «голая вечеринка»-2. Участники те же

Елена Острякова.  
06.04.2024 20:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Москва, Общество, Россия


Премьера нового шоу «Табу» прошла  3 апреля в московском кабаре-театре Crave. Как говорится в рекламе, в спектакле присутствует «откровенная постановка о запретах и человеческих желаниях, где в каждом номере тела танцоров становятся художественным инструментом, создающим на сцене откровенную историю о страстях».

Однако телеканал «Царьград» усмотрел в «Табу» «поругание святынь, когда церковный колокол и другие атрибуты и символы Православия используются как реквизит для дьявольских сцен с полуприкрытыми телесами и намёками на однополые извращения».

Премьера нового шоу «Табу» прошла  3 апреля в московском кабаре-театре Crave. Как говорится в...

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Предпремьерный показ посетили «звезды» российского шоу-бизнеса. В том числе, засветившиеся на первой «голой вечеринке» и потом извинявшиеся Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Кстати, Киркоров в своё время рекламировал, что станет звездой этого шоу, но отказался после скандала с голой вечеринкой.

Также были замечены Светлана Бондарчук, Сергей Бурунов, Олег Меньшиков, Анна Седакова, Катерина Шпица и вдова Олега Табакова с несовершеннолетней дочерью.

«Для наших «звёзд» разврат так и остался как в 90-е синонимом свободы. Проблема не в какой-то особенной развращенности «элиты». Проблема в том, что эта развращенность — что-то вроде маркера «свой-чужой» для этих людей. Что-то такое, без чего оказывается немыслим весь их образ жизни. Все «голые вечеринки» разного рода, все «нарушения табу» ровно про это — про «а что вы нам сделаете? мы выше закона и уж точно выше морали». Выше обычных людей», – пишет в своем тг-канале политолог Андрей Перла.

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