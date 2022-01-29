В Москве устроили гей-пропаганду, несмотря на протесты МВД и общественности

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Московской полиции не удалось прекратить проведение уже четвертого по счету фестиваля Open Art, который проходил в московском «комьюнити-центре для ЛГБТ-инициатив».

Об этом сообщает издание Sota, главный редактор которого Олег Еланчик внесен в реестр иноагентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участковый полиции и сотрудник Главного управления по противодействию экстремизму МВД потребовали от центра ЛГБТ отменить проведение фестиваля. Руководитель фестиваля Ольга Баранова отнекивалась тем, что работы с тематикой ЛГБТ представлены на отдельном этаже, и туда будут пускать только совершеннолетних.

«Мы не нарушаем закон. Мы хотим, чтобы люди, кто ценит искусство, получили здесь удовольствие, могли подружиться, найти новые контакты, чтобы в нашей безрадостной январской жизни мы могли прикоснуться к чему-то светлому, яркому, радостному и позитивному», – сказала Баранова.

Протестовать против фестиваля ЛГБТ пришли активисты общественной организации НОД. Они выставили одиночный пикет у дверей и попытались пройти на выставку. Однако охрана долго их не пускала, хотя мероприятие было заявлено как открытое.