В Москве устроили гей-пропаганду, несмотря на протесты МВД и общественности

29.01.2022  21:40 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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ЛГБТ, Москва, Происшествия


Московской полиции не удалось прекратить проведение уже четвертого по счету фестиваля Open Art, который проходил в московском «комьюнити-центре для ЛГБТ-инициатив».

Об этом сообщает издание Sota, главный редактор которого Олег Еланчик внесен в реестр иноагентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Московской полиции не удалось прекратить проведение уже четвертого по счету фестиваля Open Art, который...

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Участковый полиции и сотрудник Главного управления по противодействию экстремизму МВД потребовали от центра ЛГБТ отменить проведение фестиваля.  Руководитель фестиваля Ольга Баранова отнекивалась тем,  что работы с тематикой ЛГБТ представлены на отдельном этаже, и туда будут пускать только совершеннолетних.

«Мы не нарушаем закон. Мы хотим, чтобы люди, кто ценит искусство, получили здесь удовольствие, могли подружиться, найти новые контакты, чтобы в нашей безрадостной январской жизни мы могли прикоснуться к чему-то светлому, яркому, радостному и позитивному», – сказала Баранова.

Протестовать против фестиваля ЛГБТ пришли активисты общественной организации НОД. Они выставили одиночный пикет у дверей и попытались пройти на выставку. Однако охрана долго их не пускала, хотя мероприятие было заявлено как открытое.

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