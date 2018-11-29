В Москве заявили, что главком ВМСУ достоин тюрьмы

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Под предлогом военного положения Украина закрыла въезд в Крым для иностранных граждан – прежде всего, россиян. Таким образом, Киев проводит специальную операцию по разрыву нежелательных для правящего режима связей между гражданами двух стран.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал сенатор Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объявили, что Крым закрыт, практически ни один гражданин Российской Федерации не может пересечь границу, не может ни въехать, ни выехать.

В Крыму живут люди, у которых огромное количество родственников. Конечно, Россия ничего закрывать не будет, родственники будут приезжать в Крым, будут отдыхать.

Другое дело, что перед новогодними праздниками и на Новый год огромное количество граждан Российской Федерации едут к своим родственникам на Украину. Едут с деньгами, с подарками, с какими-то отношениями. Но, как показала сегодня действующая власть, им вот эти коммуникации больше всего вредны. Это специальная операция, которая должна разорвать вот эти связи», – сказал сенатор.

Также Клинцевич пояснил, почему командиром украинских ВМС назначен танкист.

«Я хотел ответить на вопрос, почему танкист командует военно-морским флотом. Потому что флота нет, а нужен офицер, который выполнит любой приказ, даже самый глупый. И с этим всё связано», – констатировал он.

Также сенатор отметил, что офицер имеет право не выполнить преступный приказ.

«Офицер не должен выполнять любой приказ, если по закону это приведёт к последствиям, а это (провокация в Керченском проливе – прим. ред.) могло привести к последствиям, то украинская прокуратура должна была посадить этого главкома», – резюмировал Франц Клинцевич.