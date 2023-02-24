В Москве журналистская элита проклинает Русскую весну в Крыму и Новороссии

Журналист севастопольского телеканала рассказала об отношении московских коллег к событиям Русской весны.

Она подметила, что те обвиняют крымчан и севастопольцев в своих страданиях от закрытия брендовых бутиков и запрета на заграничный отдых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сидит редакция, не буду называть издание, все пишут новости, корреспонденты из разных регионов, то есть это не москвичи, – рассказала в эфире «Первого Севастопольского» журналист Маргарита Пронина. – Идет митинг по случаю возвращения Луганской и Донецкой республик в состав РФ. Они пишут новости, и не знали, что их коллега, моя дочь Аня, из Севастополя. И начинают вслух обсуждать, вперемешку с матами, что из-за этих севастопольцев и крымчан они теперь страдают! Причем, страдают не из-за того, что мужей там отправляют на фронт, их это не коснулось, а из-за того, что они не могут отдыхать за границей, закрылись их любимые магазины! Моя дочь встала и говорит: я из Севастополя. Ну и рассказала, как всё происходило, что это не понарошку было. Ее затравили, довели до слёз, она потом эссе написала на эту тему, высказала всё что она думает. Зацепило ее очень, на Донбасс собиралась ехать».

По мнению журналиста, причина в воспитании потребительского отношения к жизни, которое превалирует последние несколько десятков лет после отказа от советской системы образования.

«Постоянно идет речь о том, что надо что-то менять, но ничего не меняется, кроме линеек в школе, где дети выучили гимн России. Открываешь учебник истории – его надо переписывать, географии – его надо переписывать. Надо менять список литературы, которую дети должны обязательно прочитать, – подчеркнула Пронина. – Если мы не будем сейчас менять что-то в образовании, причём не только литературу, но и людей, которые имеют отношение к нему, и повышать престиж труда учителя с достойной оплатой, ничего не изменится».

Ее поддержал политик, народный депутат Украины 5-7 созывов Вадим Колесниченко, заявив, что сделать ошибки в системе образования нам помогли.

«Этот продукт навязан нам системой общества потребления, – отметил он. – Из нас формировали общество потребления, которое должно отказаться от собственной истории, от собственной веры, от собственного языка, от своих корней, от своих могил. Нам это навязали, мы это впитали. Потому что таким обществом потребления легче всего манипулировать и управлять. Почему рассчитывала Европа, что через два месяца санкций мы обрушимся – потому что мы потеряем McDonald’s, бургеры, без которых жизни нет. Я в филиале МГУ некоторое время преподавал, потом ушёл оттуда. Студенты в прямом смысле слова просили меня привезти хоть холодный, но McDonald’s из Москвы, чтобы они его поели, потому что они реально жизнь без него не видели! Люди были готовы к суициду».