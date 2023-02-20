В Мюнхене помечтали о президенте РФ «на коленях» и посоветовали Киеву «готовиться к худшему»

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Страны западного блока должны поддерживать бандеровский режим до тех пор, пока ВС РФ не будут полностью повержены, а президент России приедет на Украину на коленях просить прощения у нацистов.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в Мюнхене уже 24 часа, принимал участие в дискуссиях об архитектуре глобальной безопасности, европейской безопасности, отношениях США и Китая. Но я не слышал, чтобы кто-то детально давал ответ – какая Россия нам нужна, чтобы жить в мире, и как этого добиться. Надо начать об этом говорить. Для меня окончание войны – это когда российский президент, с любым именем, посетит Украину, встанет на колени перед памятником жертвам российской агрессии, и начнёт умолять о прощении. Для меня это будет концом войны. Всё, что между сегодня и этим – это будет война», – сказал Кулеба.

Президент Чехии Петер Павел отметил, что описанный неонацистом сценарий ему нравится, однако Запад не может так рисковать.

«Я был бы очень рад, если бы всё сказанное произошло в течение нескольких месяцев. Но я не живу в идеальном мире, я больше скептик. Я понимаю желание Украины завершить эту войну, когда все солдаты оставят последний клочок украинской земли, и чтобы российский президент приезжал на Украину, и на коленях просил прощения. Но мы можем попасть в ситуацию, когда освобождение части украинской территории может привести к большим потерям, чем общество может понести. Может быть точка, когда даже Украина начнёт думать о другом завершении войны. Это мы тоже должны учитывать. Потому что нельзя ожидать только лучшего, нужно быть готовым к худшему. Поэтому я бы призвал быть осторожней с точки зрения завершения этого конфликта», – сказал он.

Павел отметил, что у стран НАТО свой интерес в этом конфликте, поэтому бандеровцам можно только надеяться на лучшее, но готовиться – к худшему.

«Даже если появится вероятность развала российской армии, ВСУ вытеснят их с Украины, то будет развалена Россия. Будет не с кем вести переговоры касательно режима гарантий безопасности. Будет не с кем работать касательно строительства архитектуры безопасности в Европе. С разваленной Россией у нас будет больше проблем, которых мы сейчас даже не понимаем. Думаю, будет намного лучше быть реалистом. Надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему», – резюмировал он.