В НАТО продолжают упрямо настаивать на членстве Украины и необходимости вооружаться против РФ
НАТО не должна позволять России запрещать Украине вступать в альянс.
Об этом председатель Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло заявил в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Союзники должны дать понять, что они поддерживают Украину с первого дня. Мы должны оставаться непоколебимыми в нашей поддержке демократии, независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, права на самооборону и самоопределение – и непоколебимыми в принципах, которые отстаивает этот альянс, включая принцип, согласно которому ни одна третья страна не должна иметь право вето на членство в НАТО», – вещал Перестрелло.
Он заверил США, что европейские страны-члены НАТО готовы увеличивать свои расходы на войну.
«Единственный путь к миру – через силу, потому что то, как закончится эта война, определит мир, в котором мы и наши дети живем. Результаты любых переговоров создадут прецедент для глобальной безопасности», – причитал Перестрелло.
