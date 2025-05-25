В НАТО продолжают упрямо настаивать на членстве Украины и необходимости вооружаться против РФ

Елена Острякова.  
25.05.2025 21:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 11381
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


НАТО не должна позволять России запрещать Украине вступать в альянс.

Об этом председатель Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло заявил в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Союзники должны дать понять, что они поддерживают Украину с первого дня. Мы должны оставаться непоколебимыми в нашей поддержке демократии, независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, права на самооборону и самоопределение – и непоколебимыми в принципах, которые отстаивает этот альянс, включая принцип, согласно которому ни одна третья страна не должна иметь право вето на членство в НАТО», – вещал Перестрелло.

Он заверил США, что европейские страны-члены НАТО готовы увеличивать свои расходы на войну.

«Единственный путь к миру – через силу, потому что то, как закончится эта война, определит мир, в котором мы и наши дети живем. Результаты любых переговоров создадут прецедент для глобальной безопасности», – причитал Перестрелло.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня



