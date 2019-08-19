В Одесской области ветерана «АТО» взяли с поличным на торговле оружием

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одесской области правоохранители разоблачили сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов из зоны бонвых действий на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным спецслужбы, житель региона, бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения “АТО”, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области.

Во время обыска в квартире злоумышленника изъято пистолеты “Маузер” и “Экол”, почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие.

По информации СБУ, изъятые боеприпасы украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для реализации.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу.