В Париже шокированы: Трамп нас презирает и угрожает

11.12.2025 08:37
  (Мск) , Игорь Шкапа
Просмотров: 709
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина, Франция


Президент США Дональд Трамп угрожает европейским союзникам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью, опубликованном киевским изданием «Зеркало недели», заявил специальный советник ведущего аналитического центра Франции Fondation pour la Recherche Stratégique Франсуа Эсбург

«Сегодня Трамп демонстрирует невероятное и даже нескрываемое пренебрежение к своим союзникам в целом, а к европейским — особенно. Это еще не дошло до того, чтобы Трамп открыто заявил, что американские гарантии безопасности для Европы больше не действуют. Но он уже заявил журналистам, что оборонную гарантию НАТО, более известную всем как статья 5, можно толковать по-разному. Президент Путин, вероятно, очень внимательно прислушался к этому заявлению. И какие выводы он из этого сделает, я не знаю.

Мы также видим, что США сейчас фактически угрожают таким странам, как Канада и Дания, присвоением их территории. Эти две страны — члены НАТО, имеют безупречную репутацию и очень проамериканские. Но быть проамериканским недостаточно, чтобы Трамп считал тебя хорошим союзником. Трамп просто не любит союзников. Он любит сильные страны с сильными лидерами — такими как Си Цзиньпин или Путин», – возмущается Эсберг.

При он не уверен, что Трамп воспринимает Путина как противника.

«Он, скорее, видит в нем возможность. С определенными сложностями, бесспорно, потому что интересы могут не совпадать. Но многие годы Трамп восхищался личностью Путина. Трамп обычно действует так, чтобы в центре всего оказались его личные интересы, то, кем он есть и что делает. Это отличает его от таких людей, как Путин или Си Цзиьпин, которые являются твердыми, жесткими, руководствуются государственными интересами, амбициями и целями своих режимов», – признает эксперт.

По его словам, Трамп же руководствуется собственным интересом и желанием сформировать определенное впечатление о себе в мире. Трамп — не типичный «сильный лидер».

«Он говорит, что любит европейцев, но на самом деле относится к нам с презрением. Он не колеблется делать шаги в отношении Европы и Украины, не считаясь с народами и правительствами этих стран. Он говорит, что мы должны покупать американские самолеты, и указывает, где мы должны их разворачивать. Он говорит украинцам, какой должна быть численность их армии и сколько территории им нужно отдать россиянам. Вот кто такой Трамп», – резюмирует Эсберг.

