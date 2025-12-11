Польша выдвинула Украине условие для передачи списанных истребителей
В СМИ обсуждается сообщение о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29. Впрочем, польские медиа указывают, что окончательное решение еще не принято.
О возможности передачи самолетов сообщили в польской армии. При этом указывается, что это воздушные суда, срок эксплуатации которых подошел к концу.
«Передача самолетов связана с достижением ими целевых показателей оперативной готовности и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в вооруженных силах Польши», — подчеркнул генеральный штаб польской армии
Как пишет польский портал Forsal, «решение еще не принято, поскольку Польша выдвинула Украине условие».
В публикации явно сквозит обида на Украину.
«Последние недели были неблагоприятными для польско-украинских отношений, поскольку трудно отделаться от впечатления, что наш восточный сосед пришел к выводу, что Польше больше нечего предложить, и начал обращаться к более богатым западным странам. Однако сейчас есть много признаков того, что он снова нуждается в нас», – говорится в статье.
Отмечается, что в ходе переговоров о передаче истребителей обсуждается вопрос компенсации.
«Польша рассчитывает на доступ к отдельным украинским технологиям беспилотных летательных аппаратов и ракет. Речь идёт не только о компенсации стоимости переданного оборудования, но, прежде всего, о развитии собственного промышленного и оборонного потенциала», – пишет Forsal.
