Польша выдвинула Украине условие для передачи списанных истребителей

11.12.2025 08:59
  (Мск) , Игорь Шкапа
Просмотров: 939
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


В СМИ обсуждается сообщение о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29. Впрочем, польские медиа указывают, что окончательное решение еще не принято.

О возможности передачи самолетов сообщили в польской армии. При этом указывается, что это воздушные суда, срок эксплуатации которых подошел к концу.

В СМИ обсуждается сообщение о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29. Впрочем, польские медиа указывают,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Передача самолетов связана с достижением ими целевых показателей оперативной готовности и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в вооруженных силах Польши», — подчеркнул генеральный штаб польской армии

Как пишет польский портал Forsal, «решение еще не принято, поскольку Польша выдвинула Украине условие».

В публикации явно сквозит обида на Украину.

«Последние недели были неблагоприятными для польско-украинских отношений, поскольку трудно отделаться от впечатления, что наш восточный сосед пришел к выводу, что Польше больше нечего предложить, и начал обращаться к более богатым западным странам. Однако сейчас есть много признаков того, что он снова нуждается в нас», – говорится в статье.

Отмечается, что в ходе переговоров о передаче истребителей обсуждается вопрос компенсации.

«Польша рассчитывает на доступ к отдельным украинским технологиям беспилотных летательных аппаратов и ракет. Речь идёт не только о компенсации стоимости переданного оборудования, но, прежде всего, о развитии собственного промышленного и оборонного потенциала», – пишет Forsal.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить