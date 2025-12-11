Польша выдвинула Украине условие для передачи списанных истребителей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В СМИ обсуждается сообщение о передаче Польшей Украине истребителей МиГ-29. Впрочем, польские медиа указывают, что окончательное решение еще не принято.

О возможности передачи самолетов сообщили в польской армии. При этом указывается, что это воздушные суда, срок эксплуатации которых подошел к концу.

«Передача самолетов связана с достижением ими целевых показателей оперативной готовности и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в вооруженных силах Польши», — подчеркнул генеральный штаб польской армии

Как пишет польский портал Forsal, «решение еще не принято, поскольку Польша выдвинула Украине условие».

В публикации явно сквозит обида на Украину.

«Последние недели были неблагоприятными для польско-украинских отношений, поскольку трудно отделаться от впечатления, что наш восточный сосед пришел к выводу, что Польше больше нечего предложить, и начал обращаться к более богатым западным странам. Однако сейчас есть много признаков того, что он снова нуждается в нас», – говорится в статье.

Отмечается, что в ходе переговоров о передаче истребителей обсуждается вопрос компенсации.