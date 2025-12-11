Украина нарвалась на неприятности в Израиле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук был вызван в министерство иностранных для объяснений.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», поводом стало его интервью изданию Ynet, в котором он раскритиковал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его комментарии о регулярном общении с президентом России Владимиром Путиным.

В заявлении министерства говорится, что посланник был вызван на «встречу для выговора» к заместителю генерального директора по евро-азиатским связям Ювалю Фуксу после того, как он «раскритиковал высказывания премьер-министра относительно его бесед с президентом России» в ходе интервью.

Фукс «ясно дал понять послу, что его комментарии совершенно неприемлемы и противоречат дипломатическому протоколу. Более того, замечания посла игнорируют четкую позицию Израиля с момента начала войны на Украине – позицию, продемонстрированную, среди прочего, визитом министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев в этом году и голосованием Израиля в Организации Объединенных Наций».

«В ходе дебатов в Кнессете в понедельник вечером, посвященных международному положению Израиля, Нетаньяху подчеркнул свои «личные отношения» с Путиным, которого на Западе в значительной степени осуждают за вторжение в Украину, заявив, что он «регулярно» общается с ним, чтобы защитить «жизненно важные интересы» Израиля, включая оборону его северной границы», – приводит слова премьера издание The Times of Israel.

В интервью Ynet Корнийчук заявил, что он «был удивлен заявлениями Нетаньяху, особенно учитывая то, что Израиль пережил 7 октября.