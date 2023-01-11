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Все торговые центры в Москве были сегодня «заминированы». Анонимный звонок об этом поступил в полицию с Украины.

Правоохранительные органы не стали проводить массовую эвакуацию, а ограничились выборочными проверками.

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Вместе с тем за несколько часов до этого по такому же анонимному звонку были эвакуированы почти 11 тысяч человек в Московской области. Украинский «доброжелатель» предупредил об опасности на 29 объектах: 16 учреждениях сферы образования и 13 органах государственной власти.

Если с «минированиями» удается справляться относительно малыми затратами, то участившиеся пожары уносят и человеческие жизни, и гектары народной собственности.

Сегодня в Усть-Илимске (Иркутская область) на площади в тысячу «квадратов» горит лесоперерабатывающее предприятие.

Вчера в Новой Москве у метро Рассказовка загорелась ёмкость с дизельным топливом на стройке. Огонь перекинулся на шесть автомобилей, затем горящее топливо попало в канализацию, пожар распространился на стоки и строительные бытовки. Площадь пожара составила 300 кв.м.

Кроме того, загорелся склад на Пятницком шоссе в Подмосковье. Огонь распространился на площади 250 кв.м.

Примечательно, что за неделю праздников пожаров в России случилось на 10% меньше, чем в прошлом году. Видимо, россияне не так активно зажигали петарды и запускали салюты. Не загорались и промышленные объекты – будто кто-то на каникулы ушел.

Но перед Новым годом полыхало не на шутку. 27 декабря в Екатеринбурге загорелся крупный торговый комплекс «Колхозный двор».

В этот же день под Новочеркасском в Ростовской области сгорел корпус 150-й мотострелковой дивизии. Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов. 25 декабря на Кубани, в станице Тбилисской загорелся торговый центр «Вега». Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Пламя было настолько мощным, что выбивало стекла и плавило перекрытия.

А за первые две недели декабря произошло около десятка крупных пожаров, площадь которых достигала 2,5 тыс. квадратных метров.

В разгар этого беспредела американский журналист Джек Мерфи опубликовал на своем официальном сайте расследование про участие ЦРУ в подрывных операциях против России после 24 февраля.

По утверждению журналиста в этих действиях участвуют давние «спящие» ячейки, которыми руководит и контролирует американская военная разведка. Президент США Джо Байден одобрил эти удары, но план тайных действий против России был подписан еще Бараком Обамой незадолго до своего ухода с поста. Он мотивировал это вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

В расследовании утверждается, что разведывательная служба европейских союзников США установила тайники со взрывчаткой и снаряжением еще более десяти лет назад. Их и используют спящие ячейки.

После воссоединения Крыма с Россией ЦРУ совместно со шпионской службой союзников начали планировать переброску новых агентов в РФ с приказом залечь на дно, пока они не понадобятся. Первая из этих групп «спящих» проникла в Россию в 2016 году. Некоторые из групп ввозили контрабандой новые боеприпасы.

«Легендами» и фальшивыми документами шпионов снабжали тоже европейцы. Также была создана обширная сеть подставных компаний для обеспечения операций.

За два дня до февральского начала СВО разведывательная служба европейцев, через которую ЦРУ проводит диверсионную кампанию, использовала систему скрытой связи для активации своих спящих ячеек по всей России. Эти ячейки незаметно переместились в места захоронения тайников с боеприпасами по всей стране и выкопали взрывчатку и другие материалы, необходимые для предстоящих операций. После инвентаризации и проверки своего оборудования оперативники ждали приказа поразить свои цели.

Диверсии проводились не только в России, но и в Белоруссии, где была произведена атака на железную дорогу.

Уже после начала СВО некоторые команды, контролируемые ЦРУ, перемещались туда и обратно через международные границы, чтобы собрать больше боеприпасов и провести репетиции миссии.

Правительство США встретило новости о таинственных пожарах и взрывах в России молчанием. Но Украина дразнила Кремль в социальных сетях, неоднократно предполагая, что «неосторожные курильщики» несут ответственность за необъяснимые пожары на российских военных объектах.

После потери Украиной Крыма в 2014 году разведка США начала масштабную программу подготовки украинских сил специальных операций.

Поскольку война затянулась, некоторые союзники по НАТО отказались от поддержки операций в тылу у России, однако США продолжали кампанию.

«Действительно, российское правительство прекрасно знает, кто спонсирует эти диверсионные удары. Более того, разведывательное сообщество хочет, чтобы они знали. Единственная сторона, оставшаяся в неведении, – это широкая общественность, оставшаяся в неведении о теневой войне, происходящей за кулисами», – написал Мерфи.

Операцией прикрытия деятельности ЦРУ в России и Белоруссии можно считать так называемую программу «Примус», объявленную через свои СМИ сбежавшим в 2017 году за рубеж экстремистом Вячеславом Мальцевым. Он призвал своих сторонников «воздействовать силой мысли» на предприятия оборонной промышленности, нефте- и газопроводы, элеваторы, здания МФЦ, Росреестра, горадминистрации, полиции, налоговой службы, военкоматов, разбрасывать на военных дорогах гнутые гвозди и шипы, засорять канализацию, выводить из строя энергощиты, ломать оборудование, заражать ПК вирусами. Все это делалось для того, чтобы списать диверсии ЦРУ на внутреннюю оппозицию.

Так же действовала белорусская беглая эмиграция. Она приписывала диверсии на железной дороге мифическим «партизанам».