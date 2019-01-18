В России столкнулись два военных самолёта

18.01.2019, Москва, Максим Карпенко

На Дальнем Востоке произошла катастрофа в небе – в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщают местные СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что ЧП произошло в районе Татарского пролива, который разделяет остров Сахалин и материковую часть Россиийской Федерации. Самолеты шли со стороны моря на материк, когда произошла нештатная ситуация. Пилотам одной из «сушек» удалось катапультироваться, о судьбе экипажа второго самолета ничего неизвестно. Сообщается, что оба борта упали в море.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В Минобороны РФ подтвердили информацию СМИ об аварии двух Су-34.