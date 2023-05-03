«В ср*ку эту Украину вместе с Европой»: жители «незалежной» о войне и могилизации

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Насильно мобилизованные по всей Украине живут в рядах ВСУ всего несколько месяцев, после чего возвращаются к родственникам в гробах.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник опубликовал сделанные жителями подконтрольных Киеву территорий видеозаписи, на которых показан весь ужас творящегося на Украине.

«Пока дети украинских олигархов находятся за рубежом, обычные парни, у которых нет миллионных заработков, продолжают умирать на родной земле. Политика и недальновидность киевской власти перестаёт играть им на руку, потому что в сети становится всё больше и больше видеороликов, которые подтверждают огромные потери украинской армии», – говорится в сюжете.

На видео показали кладбища в городах Краматорск, Кривой Рог, Львов, Киев, Сумы, Черновцы, Луцк, которые заполнены огромным количеством свежих могил с украинскими флагами.

Жительница Кривого Рога рассказала, что её племянник погиб спустя два месяца после того, как был насильно мобилизован.

«Где воевал – не знаю. Два месяца назад на улице схватили, и всё. Ничего, никакой связи. Привезли полтора месяца назад, и похоронили. Сестра теперь в больнице – сердце не выдержало. Вот и соседние [могилы] недавно появились – привезли несколько десятков парней из 129-й бригады. А погибли за что – никто не знает. И выходить [на протесты] без толку – всех ведь разгоняют, падлы. Надоело уже всё. В сраку эту Украину вместе с Европой. Зачем такая страна нужна, когда детей на смерть гонят. Кто с деньгами – те в Польше сидят, или в Британии. А мы что? Нам остаётся только детей хоронить», – сказала жительница Кривого Рога.

Владимир Сальдо отметил, что преступного украинского государства не должно существовать.

«Режим Зеленского насильно десятками тысяч отправляет на смерть простых украинцев, тогда как олигархи и чиновники гребут деньги из бюджета, а их семьи сидят по заграницам. Женщина на видео рассказывает о том, как её племянника насильно схватили на улице, а через два месяца он погиб на фронте. «Зачем нужна такая страна, когда детей на смерть гонят». Она права – такая ненормальная страна нормальным людям не нужна. Мы это исправим», – написал глава области.