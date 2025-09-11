Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В США скончался правый общественник Чарли Кирк. Его застрелил снайпер во время публичного мероприятия, где он критиковал трансгендеров. Пуля попала в сонную артерию, откуда полилась кровь на глазах шокированной публики.

«Чарли Кирк и его политическая организация «Turning Point USA», стали ключом к победе Дональда Трампа в 2024 году, и он именно Кирку приписывал заслуги в мобилизации голосования консервативной молодежи», – напоминает работавший в США тележурналист Валентин Богданов.

Политолог Максим Жаров считает:

«Из-под Трампа начинают «выбивать» ключевых политтехнологов MAGA-движения».

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин трактует убийство как сигнал Трампу:

«Как там сказал Путин Трампу? «Рад вас видеть в добром здравии и живым»? На кону не просто триллионы долларов, на кону судьба глобалистов».

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова соглашается:

«Ни у кого не остается сомнений, что и покушение на Трампа не было инсценировкой».

Международник Федор Лукьянов прогнозирует, что у Трампа появляется повод для репрессий.

«Событие с потенциально большими политическими последствиями. Трамписты, несомненно, поставят вопрос о терроре против своих сторонников. Убийство Кирова в американской версии-2025».

Политолог Марат Баширов считает, что Трампу теперь будет не до Украины.

«Какая теперь Украина. У Трампа такой козырь в руках – Кирк. Начнет громить демократов, и отвлечения на другую повестку – только себе вредить».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев указывает:

«Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США».

Военкор Герман Куликовский язвит:

«Трампу бы не в мировые дела лезть, не писдилы заключать, продавать оружие и грозить санкциями, а начать разгребать внутриамериканские Авгиевы конюшни. Правда сделать это куда сложнее, чем болтать и поднимать бабки на бирже, после публикациях в X. Внутренняя американская кухня убьет еще очень многих».

Публицист Кирилл Бенедиктов обращает внимание на взгляды Кирка:

«Был одним из тех редких политиков США, с которыми можно было налаживать нормальные отношения на базе защиты традиционных ценностей… Да, тот же Кирк говорил о России как о бандитской автократии, но если бы ему и другим лидерам молодежного крыла MAGA дали бы возможность увидеть Россию своими глазами (хотя бы как Такеру Карлсону) – он свое мнение наверняка бы переменил».

Вместе с этим, покойный критиковал администрацию Байдена за войну на Украине, поставки оружия Киеву и обвинял Зеленского в срыве мирных переговоров из-за отказа признать российский статус Крыма.

«Кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины. Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией… Русско-украинская война в значительной степени не была нужна. На столе лежало мирное соглашение», – говорил Кирк.

Политолог Владимир Корнилов напоминает:

«Центр противодействия дезинформации» при СНБО Украины обвинял Чарли Кирка в «распространении пророссийских нарративов на Западе». Кто заказал покушение, интересно?».

Философ Александр Дугин уверен:

«Убийца Кирка не может не быть не связан с Демпартией, Соросом и… с высокой долей вероятности с Украиной».

Военкор Дмитрий Астрахань напоминает, что перед провальным контрнаступом США сняли ограничения на вооружение террористов «Азова».