В украинской армии наблюдается бум бесстрашных геев – киевский общественник

25.07.2022  17:40 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Украина
Новости Украины

С началом спецоперации РФ на Украине в рядах ВСУ произошёл настоящий всплеск каминг-аутов нетрадиционно ориентированных украинских бойцов.

Об этом в эфире «Радио НВ» высказался руководитель ОО «Точка опоры ЮА» Тимур Левчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С началом спецоперации РФ на Украине в рядах ВСУ произошёл настоящий всплеск каминг-аутов нетрадиционно...

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Он отметил, что «было бы прекрасно», если бы права и свободы сексуальных меньшинств были зафиксированы на законодательном уровне. По его словам, необходимо прививать консервативным украинским гражданам лояльность к подобным лицам.

«С начала полномасштабной войны стало намного больше открытых ЛГБТ-военных. Они были и до этого, но сейчас целый бум. Вообще наши военные на Украине – мы ими гордимся. Они – бесстрашные. И мне кажется, что все ЛГБТ-военные – они тоже бесстрашные, открытые, честные, готовы говорить откровенно, как я.

Мы видим серию каминг-аутов, когда люди из ЛГБТ-сообщества в армии открываются, говорят об этом публично, говорят об этом со своими побратимами или сестрами, носят шевроны в единорогом, ЛГБТ-флаги – любым способом визуализируют причастность к ЛГБТ-сообществу. Мне кажется, что это круто», – восхищается Левчук.

В то же время он отдельно подчеркнул, что все украинские геи в ВСУ – добровольцы.

«У нас у всех есть такое право, но у военных – точно. Они хотят быть собой. Они говорят о том, в каких правах нуждаются, и с ними абсолютно согласен, что человек, который сейчас в армии, ставит свою жизнь под угрозу для того, чтобы защитить эту страну, имеет полное моральное право требовать равных прав

Этих людей сложно обвинить как ЛГБТ-активистов, что они грантоеды, отрабатывают деньги Сороса и прочее. Нет, эти люди никак не связаны с организациями, они просто пошли в украинскую армию, чтобы защищать Украину. И я надеюсь, что это станет понятно украинскому обществу, и мы увидим какой-то прогресс», – выразил надежду киевский общественник.

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