В ЗакС СПб рассмотрят возможность признания участка под постройку АБЗ-1 заповедной зоной

09.10.2020, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Участок в Ольгино, расположенный между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ, могут внести в список участков, подлежащих комплексному экологическому обследованию. Законопроект с соответствующим предложением в парламент Петербурга внесла депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

На данный момент власти Северной столицы планируют перебазировать в Конную Лахту асфальтобетонный завод «АБЗ-1». Однако результаты обследования могут привести к тому, что будет принято решение создать «особо охраняемую природную территорию» (ООПТ). В итоге от идеи переноса предприятия придется отказаться, так как на таких территориях запрещено производить строительные работы. Более того, если будет выявлена природная ценность земли, то даже без создания ООПТ застройку этого участка могут запретить.

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В Правительстве города считают, что территория в Конной Лахте лучше всего подходит для переноса вредного предприятия из промзоны «Коломяги». Активисты Коломяг уже давно требуют перебазирования завода, так как его деятельность крайне негативно влияет на качество жизни в микрорайоне. Однако в Конной Лахте также не рады такому соседству. Оно и неудивительно, ведь неподалеку уже базируются Северная станция аэрации и теплоэлектроцентраль, которые также оказывают воздействие на окружающую среду.

Помимо этого, указанный участок находится рядом с дачами и природными заказниками «Юнтоловский» и «Северное побережье Невской губы».

К законопроекту Надежда Тихонова приложила пояснительную записку. В ней отмечается, что Центр экспертиз ЭКОМ, возглавляемый Карповым А. С – руководителем группы экспертов постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного Собрания, уже провели независимое исследование указанного участка. Все было осуществлено по просьбе и на деньги жителей соседних жилых комплексов. В итоге эксперты пришли к выводу, что изученная ими территория обладает природоохранной, рекреационной и эстетической ценностью. Так, на ней были обнаружены краснокнижные растения и редкие представителя флоры, которые также находятся под охраной.

«С высокой степенью вероятности орнитофауна обследованной территории включает 52 вида редких птиц, внесенных в различные охранные списки, при этом для 25 из них данная территория играет важное значение как место гнездования или продолжительных миграционных остановок», – указано в тексте заключения.

Также эксперты заявили о необходимости провести дополнительные обследования, но уже привлечь для этого специалистов из бриологии, микологии и других областей.

Как считает Тихонова, изучить уникальную систему участка из Ольгино и сделать выводы о целесообразности застройки или охраны можно, лишь включив его в список территорий для проведения экологического обследования.

Пока парламентарий ждет решения юридической службы ЗакСа по законопроекту. После этого его рассмотрят в парламенте.