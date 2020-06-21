21.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, майдан, Политика
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Венедиктов ожидает появления Лукашенко в Крыму


Президент Белоруссии сбежит в Крым, если Майдан-площа лишит его власти.

Об этом в эфире своей радиостанции заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму. У него там резиденция. Это была шутка. Сарказм», – сказал Венедиктов.
При этом он считает, что, Лукашенко удержит власть после предстоящих президентских выборов.

Недавно Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым», а в прошлом году назвал Севастополь «украинским городом». Белоруссия несмотря на статус союзника до сих пор не признала российскую принадлежность Крыма.

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