Венедиктов ожидает появления Лукашенко в Крыму

21.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии сбежит в Крым, если Майдан-площа лишит его власти.

Об этом в эфире своей радиостанции заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму. У него там резиденция. Это была шутка. Сарказм», – сказал Венедиктов.

При этом он считает, что, Лукашенко удержит власть после предстоящих президентских выборов.

Недавно Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым», а в прошлом году назвал Севастополь «украинским городом». Белоруссия несмотря на статус союзника до сих пор не признала российскую принадлежность Крыма.