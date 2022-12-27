Вице-премьер РФ рассказал, как экономика избежала хаоса и что будет дальше

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Российская экономика находилась на грани коллапса весной этого года.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего нам удалось сохранить управляемость экономическими процессами. Были две серьезные точки: март (начало марта особенно) и вторая точка – примерно конец апреля-июнь, этот промежуток. В чем состоял основной риск? Понятно, что у любой системы есть определённый предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос. Честно скажу, в марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся. Это было связано с торговлей и ажиотажным спросом, когда население пошло снимать наличные деньги, валюту. Все это начало выбрасываться на рынок, и одновременно с этим начались коллизии с доставкой товаров, со сбоями в логистике и так далее. Ситуацию удалось удержать благодаря ограниченному количеству людей, которые работали в круглосуточном режиме», – сказал Белоусов.

Он особо отметил работу Министерства транспорта, которое вручную перенаправляло потоки, Минпромторга и Банк России.

«Мы собирались тогда ежедневно, подводили итоги, смотрели, какие надо принять решения. И решения исполнялись мгновенно. В бизнесе все понимали, что наступили нешуточные времена. И нам удалось справиться с ситуацией. Индикатором был уровень запасов товаров в торговле», – рассказал Белоусов.

Второй кризисной точкой стал конец весны, когда запасы комплектующих и сырья составляли на предприятиях 1-1,5 месяца.

«Но мы все верили в наш бизнес. Тактика была, что надо дать возможность бизнесу выиграть время и помочь адаптироваться. Был запущен ряд программ по льготному кредитованию оборотных средств», – сказал Белоусов.

Он считает успехом правительства то, что ему удалось удержать рынок труда и сектор малого и среднего предпринимательства. Спад по промышленному экспорту составил всего 20%, а по сельскохозяйственному Россия ничего не потеряла.

Однако восстановление потребительского спроса в России идет недостаточными темпами. Он сейчас в два раза ниже, чем правительству бы хотелось видеть. Это связано с медленным восстановлением реальных заработных плат и со сворачиванием потребительского кредитования. Однако пик спада Россия прошла.

«2023 будет значительно легче, чем 2022. Мы не видим там фатальных проблем, благодаря тому, что в первом полугодии удалось не упустить ситуацию. Сейчас все находится под контролем», – резюмировал Белоусов.