29.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Власть Лукашенко подтачивает его неспособность договориться с Москвой


Неспособность президента Белоруссии Александра Лукашенко договориться с Россией лишает его лояльности номенклатуры.

Об этом «Коммерсанту» заявил белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Среди админресурса — чиновников и депутатов — раздрай. Все смотрят в сторону того же банкира Виктора Бабарико и понимают, что его шансы договорится, например, с Владимиром Путиным больше, чем у Лукашенко, который обостряет раз за разом», – отметил эксперт.

Он полагает, что для Лукашенко начался обратный отсчет.

«Легитимность нынешней власти держалась на том, что была мнимая гарантия стабильности и процветания. И на том, что на Украине война, а у нас мир. Этого больше нет. Общественный договор о стабильности исчез. Более мощным драйвером оказался коронавирус. Мы увидели, что власть на глиняных ногах», – сказал Шкляров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть