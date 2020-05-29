Власть Лукашенко подтачивает его неспособность договориться с Москвой

29.05.2020, Москва, Елена Острякова

Неспособность президента Белоруссии Александра Лукашенко договориться с Россией лишает его лояльности номенклатуры.

Об этом «Коммерсанту» заявил белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди админресурса — чиновников и депутатов — раздрай. Все смотрят в сторону того же банкира Виктора Бабарико и понимают, что его шансы договорится, например, с Владимиром Путиным больше, чем у Лукашенко, который обостряет раз за разом», – отметил эксперт.

Он полагает, что для Лукашенко начался обратный отсчет.

«Легитимность нынешней власти держалась на том, что была мнимая гарантия стабильности и процветания. И на том, что на Украине война, а у нас мир. Этого больше нет. Общественный договор о стабильности исчез. Более мощным драйвером оказался коронавирус. Мы увидели, что власть на глиняных ногах», – сказал Шкляров.